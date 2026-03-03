Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Em plena igreja, Maria de Fátima admite erro e decide entregar a casa a Flor

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:01
Vem aí em «Terra Forte»: Em plena igreja, Maria de Fátima admite erro e decide entregar a casa a Flor

Estaremos perante uma redenção?

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) reza a pedir a Deus que consiga recuperar tudo o que vai agora perder para Flor (Benedita Pereira). Esta entra na igreja, ficando surpresa por ver ali a irmã. Ficam a olhar-se incomodadas. 

Flor diz provocadora a Maria de Fátima que é pena ela não aplicar na prática os ensinamentos cristãos que professa. Fica espantada por Maria de Fátima assumir que errou ao chantageá-la com o vídeo e querer mesmo dar-lhe a casa da família, achando que é a coisa certa a fazer. 

Recorde-se que Maria de Fátima já tentou mudar, mas sem sucesso:

