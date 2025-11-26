Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Flor desmascara Maria de Fátima e expõe segredo que ninguém estava à espera

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 48min
Vem aí em «Terra Forte»: Flor desmascara Maria de Fátima e expõe segredo que ninguém estava à espera - TVI

A mãe de Dudu fiva furiosa.

Em «Terra Forte», Leumi (Cassiano Carneiro) diz a Maria de Fátima (Rita Pereira) e Sammy (José Fidalgo) que os filhos saíram com Rosinha (Francisca Salgado) para andarem de bicicleta. Maria de Fátima diz não perceber como Flor não engorda a comer tanto. Flor (Benedita Pereira) chega com António, e senta-se à mesa e come com prazer.

Flor provoca Maria de Fátima a dizer que felizmente não são irmãs de sangue, já que a sua genética lhe permite comer o que quiser e indica saber que ela toma injeções para não engordar.

Recorde-se que estas duas andam sempre em picardias:

