Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Flor fica incrédula com insinuações de Maria de Fátima

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 22min
Vem aí em «Terra Forte»: Flor fica incrédula com insinuações de Maria de Fátima - TVI

A mãe de Dudu fala demais.

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) vinca não ser o tipo de pessoa que gosta de viver em comunidade, não querendo que mais ninguém venha para ali viver. Maria de Fátima diz ir à missa e Flor (Benedita Pereira) indica querer ir com ela. Flor segreda a António (João Catarré) que vai tentar encontrar Vivi (Sofia Nicholson), enquanto ele lhe diz ir passar por casa dela.

Maria de Fátima diz a Flor que ela e Manuel (António Capelo) acabaram por ter sorte por ele a ter adotado, insinuando que nem sempre os filhos de sangue trazem alegrias aos pais. Maria de Fátima prossegue a dizer que reza sempre ao Domingo por Manuel e Flor fica incrédula com a irmã.

Maria de Fátima chega com Flor, dizendo que ela devia aproveitar para confessar-se por andar a infernizar a sua vida.

Recorde-se que Flor e Maria de Fátima têm estado muito exaltadas uma com a outra:

