Vem aí em «Terra Forte»: Legalmente, Flor não tem direito à herança da família?

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) mostra o gabinete que era de Manuel (António Capelo) a Flor (Benedita Pereira), que finge continuar sem memória de nada daquilo. Maria de Fátima diz a Flor que já falou com o seu advogado e que ela não terá direito, legalmente, a reclamar nada por já terem passado dez anos.

Todos dizem a Maria de Fátima que se as coisas não forem resolvidas legalmente, ela pode fazer uma doação para Flor ficar com metade da herança. Maria de Fátima disfarça a sua irritação.

Maria de Fátima assente ser uma boa ideia a história da doação e indica a Flor querer mostrar-lhe o navio do Mar da Flores, cujo nome pareceu um presságio para ela aparecer.

Recorde-se que Maria de Fátima não quer de todo dar a herança a Flor, mas está a fingir: