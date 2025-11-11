Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima expulsa Flor da sua própria casa

Vem aí em «Terra Forte»: Flor quer saber como é que Sammy teve coragem de casar com Maria de Fátima

Vem aí em «Terra Forte»: Flor descai-se e o seu plano é descoberto?

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) riposta que se quisesse, até com António (João Catarré) ficava, todos a olham chocados. Maria de Fátima diz não querer mais aquelas discussões na sua casa, pedindo a Flor (Benedita Pereira) e António que se vão embora.

Maria de Fátima continua a discutir com Flor a acusá-la de ser afinal alguém que tem tudo programado para que ela lhe dê a sua fortuna. António também concorda ser melhor que ele e Flor saiam dali. Sammy (José Fidalgo) intromete-se a impor que Flor e António continuem naquela casa, mandando calar Maria de Fátima.

Recorde-se que a vida de Maria de Fátima não está facilitada: