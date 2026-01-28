Vem aí em «Terra Forte»: Plano cruel para destruir e desmascarar Maria de Fátima está em marcha

Vem aí em «Terra Forte»: Flor sai da mansão e vai viver para lugar inesperado

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) diz a Leumi para obrigar Flor (Benedita Pereira) a limpar todas as casas-de-banho lá de casa. Susette (Inês Faria) e Leumi pensam revoltados terem de fazer alguma coisa para ajudar Flor.

Leumi (Cassiano Carneiro) tem a ideia de filmarem Flor a trabalhar e exporem tudo publicamente para arrasar com a imagem de Maria de Fátima, demonstrando que Flor está a ser uma vítima às mãos da irmã.

Susette filma Flor a limpar a sala. Flor limpa o pó. Leumi filma-a.

Susette diz a Leumi achar plausível que Maria de Fátima tenha outra pessoa, recordando-o que ela só passou a dar importância a Sammy (José Fidalgo) depois de Flor aparecer. Leumi reforça que podem descobrir isso se ela roubar o telefone a Maria de Fátima. Susette concorda com ele.

