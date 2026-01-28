Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Plano cruel para destruir e desmascarar Maria de Fátima está em marcha

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 8min
Vem aí em «Terra Forte»: Plano cruel para destruir e desmascarar Maria de Fátima está em marcha - TVI

A vingança é um prato que se serve frio.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) diz a Leumi para obrigar Flor (Benedita Pereira) a limpar todas as casas-de-banho lá de casa. Susette (Inês Faria) e Leumi pensam revoltados terem de fazer alguma coisa para ajudar Flor.

Leumi (Cassiano Carneiro) tem a ideia de filmarem Flor a trabalhar e exporem tudo publicamente para arrasar com a imagem de Maria de Fátima, demonstrando que Flor está a ser uma vítima às mãos da irmã.

Susette filma Flor a limpar a sala. Flor limpa o pó. Leumi filma-a.

Susette diz a Leumi achar plausível que Maria de Fátima tenha outra pessoa, recordando-o que ela só passou a dar importância a Sammy (José Fidalgo) depois de Flor aparecer. Leumi reforça que podem descobrir isso se ela roubar o telefone a Maria de Fátima. Susette concorda com ele.

Recorde-se que Flor já tinha revelado que ia começar a ajudar na limpeza:

Relacionados

Vem aí «Terra Forte»: Rosa Maria culpa Sammy e obriga-o a afastar-se da filha

Vem aí em «Terra Forte»: A reação incrível de Armando ao saber quem é a verdadeira Vivi

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi deixa Marcus a sangrar para proteger Armando

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Em fúria, Rufino confronta Manuel e faz uma exigência séria

Terra Forte
Hoje

Terra Forte: Sammy cede a pedido desesperado de Rosa Maria

Terra Forte
Ontem

Terra Forte- Rosinha fica aterrorizada: «Nunca vou estar bem com uma notícia dessas»

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Flor deixa António incrédulo ao contar que vai ser empregada da mansão

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Dani e Dudu desentendem-se a sério

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Filho de Maria Botelho Moniz vive momento de grande felicidade: «Aquele brilho nos olhos»

seg, 26 jan
1

Noivo de Maria Botelho Moniz leva o filho a um lugar marcante: «Foi especial vê-lo chegar»

4 ago 2025
2

“É perigosíssimo”: Catarina Siqueira deixa alerta sério a todos os pais

Ontem
3

“Ajuda”: Diogo Valsassina vive momento caótico

Ontem
4

Diogo Valsassina fala sobre a dor de ver partir quem se ama: «Todos os dias tenho saudades»

9 jul 2025
5

Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho mostram o filho recém-nascido e revelam o nome

Queridos Papás
21 nov 2025
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: Estado de saúde de Nico agrava-se

Amor à Prova
seg, 26 jan

Exclusivo «Terra Forte»: Trabalhadores manifestam-se contra Maria de Fátima e o passado fica em risco

Terra Forte
dom, 25 jan

«Uma partilha difícil. Muito difícil»: Conhecido ator mostra a dura realidade, após meses de sofrimento

seg, 26 jan

Tomás Taborda, Dudu de «Terra Forte» é alvo de ataques homofóbicos e agressões graves

seg, 26 jan

Filho de Maria Botelho Moniz vive momento de grande felicidade: «Aquele brilho nos olhos»

seg, 26 jan

Exclusivo «Amor à Prova»: Cris assume que gosta de Alice

Amor à Prova
seg, 26 jan
FORA DO ECRÃ

“Ajuda”: Diogo Valsassina vive momento caótico

Ontem

Pedro Bianchi Prata sofre contratempo na mota ao desafiar os próprios limites

Ontem

“É perigosíssimo”: Catarina Siqueira deixa alerta sério a todos os pais

Ontem

«Nem acredito!»: Rita Pereira vive momento histórico da sua carreira

Ontem

«Uma partilha difícil. Muito difícil»: Conhecido ator mostra a dura realidade, após meses de sofrimento

seg, 26 jan

«Não tem sido um caminho fácil» : Carlos Areia revela os momentos mais difíceis da sua recuperação

seg, 26 jan
Mais Fora do Ecrã