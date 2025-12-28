Terra Forte

Vem aí «Terra Forte»: Glória foge em lágrimas depois de ser desmascarada

  • TVI Novelas
  • Hoje às 11:06
Vem aí «Terra Forte»: Glória foge em lágrimas depois de ser desmascarada - TVI

Marcus fica em fúria.

Em «Terra Forte», Delfina (Elsa Galvão), Rufino (Vitor Norte) e Sónia (Mafalda Tavares já revelaram a Álvaro e Glória (Maria João Pinho) que Maria de Fátima (Rita Pereira) arranjou um retrato de Flor para colocar no mural, contando com a sua morte. Delfina reage com um sorriso ao saber que Flor afinal já não está em coma.

Nesse momento, Babi entra acompanhada por Eva e, num acesso de fúria, atira um copo de cerveja contra Glória. O ambiente fica em suspenso, enquanto todos aguardam para perceber a razão de tanta raiva. Glória, cada vez mais nervosa, pressente que algo grave está prestes a ser revelado.

Babi (Melissa Matos) acaba por expor o segredo: Glória mantém um caso com Marcus há mais de dez anos. Sónia, Rufino e Delfina ficam em choque, enquanto Glória, humilhada, não sabe onde se esconder.

Marcus tenta justificar-se perante Vini, defendendo Glória e afirmando que ela acabou por ser amiga de Vivi porque nunca permitiu que o seu casamento se desfizesse. Argumenta ainda que a falta de vida sexual com Vivi já teria posto fim à relação há muito tempo. Vini, no entanto, recusa aceitar as explicações do pai.

Eva e Babi revelam possuir provas do caso — vídeos, fotografias e mensagens trocadas entre Glória e Marcus. Incapaz de aguentar mais, Glória foge em lágrimas. Álvaro vai atrás da irmã, profundamente preocupado. Rufino, excitado, pede às jovens que lhe enviem os vídeos e as fotografias, atitude que merece o olhar reprovador de Sónia.

Desfeita, Glória admite a Álvaro (José Wallenstein)  que se sente a única culpada por tudo o que está a acontecer, por ter sido durante tantos anos amante de Marcus. Álvaro consola-a com ternura e propõe levá-la para sua casa, para que possa recompor-se, mas Glória permanece devastada.

Entretanto, Maria de Fátima não esconde o seu desagrado ao saber, através de Rosa Maria, que esta conseguiu reconciliar-se com ela. Rosa Maria reage com um sorriso satisfeito.

Por fim, Marcus confronta Eva e Babi, em choque e furioso, ao perceber que as filhas expuseram publicamente a relação com Glória, justificando que todos tinham o direito de saber o que ela fez à própria amiga. Marcus olha para as filhas tomado pela raiva.

Relembre-se que Glória teve de seduzir um policia para ver Marcus: 

