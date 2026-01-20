Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima deixa Flor sem nada e conquista poder absoluto da Açoreana

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) sorri vitoriosa ao segurar o documento que lhe permitirá ficar com tudo o que pertence aos Terra Forte. Sem perder tempo, liga para Cobra (ricardo Burgos) e revela que acabou de deixar Flor (Benedita Pereira) completamente à sua mercê.

Mas a sua satisfação dura pouco: ao saber que um agente da Autoridade Tributária está na empresa devido a uma denúncia ao fisco, a sua irritação explode. Sai com Caio (Bruno Cabrerizo), descuidadamente deixando à vista o contrato assinado por Flor. Enquanto isso, Cobra celebra o facto de ter conseguido afastar Maria de Fátima do gabinete e instrui Caio para o manter informado de todos os desenvolvimentos.