Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima deixa Flor sem nada e conquista poder absoluto da Açoreana

  • Hoje às 10:33
Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima deixa Flor sem nada e conquista poder absoluto da Açoreana - TVI

Será que Maria de Fátima ficará impune?

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) sorri vitoriosa ao segurar o documento que lhe permitirá ficar com tudo o que pertence aos Terra Forte. Sem perder tempo, liga para Cobra (ricardo Burgos)  e revela que acabou de deixar Flor (Benedita Pereira) completamente à sua mercê.

Mas a sua satisfação dura pouco: ao saber que um agente da Autoridade Tributária está na empresa devido a uma denúncia ao fisco, a sua irritação explode. Sai com Caio (Bruno Cabrerizo), descuidadamente deixando à vista o contrato assinado por Flor. Enquanto isso, Cobra celebra o facto de ter conseguido afastar Maria de Fátima do gabinete e instrui Caio para o manter informado de todos os desenvolvimentos.

