Terra Forte

Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima toma decisão surpreendente e vira a família a seu favor

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:34
Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima toma decisão surpreendente e vira a família a seu favor - TVI

Será que irá esconder esta mentira para sempre?

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) afirma que salvar Flor (Benedita Pereira) foi a melhor decisão que poderia ter tomado, sublinhando que toda a família voltou a confiar nela graças a esse gesto. No entanto, Cobra (Ricardo Burgos) contrapõe, e diz que ela não ganha nada com isso.

Maria de Fátima explica que, ao salvar Flor, percebeu que também é capaz de ser uma boa pessoa, recordando que existe dinheiro suficiente para todos. Ainda assim, Cobra insiste que ela nunca conseguirá alterar a sua verdadeira índole.

Mais tarde, Maria de Fátima dirige-se à igreja e confessa ao padre o seu desejo de se tornar alguém melhor, admitindo que nem sempre tomou as melhores decisões. O padre assegura-lhe que Deus está sempre disposto a perdoar e acrescenta que as pessoas também o farão, desde que ela demonstre a intenção sincera de se redimir.

Recorde-se de mais um «golpe» de Maria de Fátima em homenagem a Vivi:

Relacionados

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra repreende Maria de Fátima por salvar a vida de Flor

Vem aí em «A Protegida»: Clarice é ameaçada com uma navalha

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria sofre choque ao saber o estado de saúde de Flor

Terra Forte

Vem aí «Terra Forte»: Dinheiro do seguro de Vivi atrasa e Marcus fica em alerta

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy não esconde mais, declara-se a Flor e promete lutar por ela

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy desaba em lágrimas ao visitar Flor no hospital e ela reage inesperadamente

Terra Forte
Ontem

Exclusivo «Terra Forte»: Sammy revela a Maria de Fátima que a ama a ela e a Flor

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima comove António ao mostrar que sempre quis o bem de Flor

Terra Forte
sáb, 13 dez

Terra Forte: Flor entra em paragem cardíaca

Terra Forte
sex, 12 dez
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Vem aí «Terra Forte»: Dinheiro do seguro de Vivi atrasa e Marcus fica em alerta

Terra Forte
Hoje
1

Vem aí em «Terra Forte»: Missa por Vivi revela hipocrisia de Maria de Fátima e deixa todos em choque

Terra Forte
qua, 3 dez
2

Vem aí «A Protegida»: Anita perde a paciência e enfrenta Héctor sem piedade

A Protegida
Hoje
3

Exclusivo «A Protegida»: Hector e Anita espiam Mariana

A Protegida
dom, 26 out
4

Exclusivo «Terra Forte»: Sammy revela a Maria de Fátima que a ama a ela e a Flor

Terra Forte
Ontem
5

Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima toma decisão surpreendente e vira a família a seu favor

Terra Forte
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima toma decisão surpreendente e vira a família a seu favor

Terra Forte
Hoje

Vem aí «A Protegida»: Anita perde a paciência e enfrenta Héctor sem piedade

A Protegida
Hoje

«Aconteceu uma coisa...» Inesperado encontro com desconhecida deixa Jéssica Athayde preocupada

Ontem

«Decidi fazer algumas perguntas ao meu pai»: Agir partilha momento histórico ao lado do pai

sáb, 13 dez

Marta Andrino surpreende Frederico Amaral e deixa-o sem palavras

Festa é Festa
Ontem

Exclusivo «Terra Forte»: Sammy revela a Maria de Fátima que a ama a ela e a Flor

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

«O mundo pediu-te pausa»: Depois do acidente de Carlos Areia, Rosa Bela escreve poderosa mensagem

Hoje

«Ser-te-ei eternamente grato por tudo»: A homenagem de Tony Carreira a uma presença única e marcante na vida da filha Sara

Hoje

Mais sensual do que nunca! Kelly Bailey fez parar a internet com este decote até ao umbigo

Hoje

Ana Guiomar anuncia grande novidade ao lado de alguém especial

Festa é Festa
Hoje

Nic von Rupp, noivo de Matilde Reymão, enfrenta o perigo e faz feito histórico

Cacau
Hoje

«Isto foi um aviso…»: Bárbara Norton de Matos deixa alerta sobre o seu estado de saúde

Hoje
Mais Fora do Ecrã