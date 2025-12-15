Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima toma decisão surpreendente e vira a família a seu favor

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) afirma que salvar Flor (Benedita Pereira) foi a melhor decisão que poderia ter tomado, sublinhando que toda a família voltou a confiar nela graças a esse gesto. No entanto, Cobra (Ricardo Burgos) contrapõe, e diz que ela não ganha nada com isso.

Maria de Fátima explica que, ao salvar Flor, percebeu que também é capaz de ser uma boa pessoa, recordando que existe dinheiro suficiente para todos. Ainda assim, Cobra insiste que ela nunca conseguirá alterar a sua verdadeira índole.

Mais tarde, Maria de Fátima dirige-se à igreja e confessa ao padre o seu desejo de se tornar alguém melhor, admitindo que nem sempre tomou as melhores decisões. O padre assegura-lhe que Deus está sempre disposto a perdoar e acrescenta que as pessoas também o farão, desde que ela demonstre a intenção sincera de se redimir.

