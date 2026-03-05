Terra Forte

Vem aí «Terra Forte»: Passado doloroso vem à tona e revela ferida profunda de Maria de Fátima

Vem aí «Terra Forte»: Passado doloroso vem à tona e revela ferida profunda de Maria de Fátima - TVI

Um flashback intenso...

Em «Terra Forte», FLASHBACK INÉDITO 1992: Na cozinha, Maria de Fátima (Rita Pereira) entrega-se de forma descontrolada aos doces espalhados pela mesa, enquanto Flor (Benedita Pereira) observa a cena com um sorriso. A tranquilidade do momento é interrompida quando Adelaide surge e repreende Maria de Fátima, lembrando-lhe de forma dura que ela não é como Flor e engorda facilmente, devendo ter cuidado com aquilo que come.

Ferida e revoltada com as palavras da mãe, Maria de Fátima reage em fúria, atira os doces para o chão e sai a correr, em lágrimas.

