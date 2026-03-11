Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
Vem aí «Terra Forte»: Susette revela vídeo secreto e expõe chantagem de Maria de Fátima

  • Há 22 min
Vem aí «Terra Forte»: Susette revela vídeo secreto e expõe chantagem de Maria de Fátima

Telemóvel de Maria de Fátima guarda segredo que pode mudar tudo.

No Ninho, Susette mostra a Sónia e a Delfina o telemóvel de Maria de Fátima (Rita Pereira). Ela revela que, sem intenção, foi cúmplice da chantagem de Maria de Fátima, ao apresentar o vídeo de Flor (Benedita Pereira) e Sammy (José Fidalgo). Susette explica que foi Maria de Fátima quem gravou o vídeo com o objetivo de chantagear Flor, levantando suspeitas sobre a repentina entrega da casa. Perante a situação, Sónia conclui que todas as respostas devem estar no telefone de Maria de Fátima.

Relembre-se aqui do video: 

