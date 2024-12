Rita Pereira está chocada com vídeo viral: «Já vi isto 7 vezes»

Foi no passado dia 25 de dezembro que Beyoncé brilhou no intervalo do 'Christmas Gameday' da Liga de Futebol Americano (NFL), protagonizando um espetáculo inesquecível e de cortar a respiração. Durante 13 minutos, a cantora exibiu todo o seu talento, deixando o público em êxtase.

Quem não escondeu a sua admiração foi Rita Pereira, que confessou já ter visto o vídeo da atuação sete vezes. A atriz partilhou o seu espanto através das stories do Instagram, onde escreveu:

«São 6h da manhã e já vi isto 7 vezes. Dos melhores 13 minutos deste Natal. Obrigada Bey! There’s no one like her.

Podem não gostar da música, podem não gostar do estilo mas gente, não há nenhum artista no mundo que faça um show como os dela. É tudo muito incrível. As ideias, os cenários, o guarda roupa, as coreografias, a voz, a entrega, a força, não há igual! E ainda entregou música nova».



Veja o vídeo em questão, aqui.

Veja também: