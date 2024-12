Ainda vai a tempo! A receita de bolachas de Natal de Rita Pereira que vai conquistar a sua família

No passado dia 23 de dezembro, a atriz Rita Pereira surpreendeu os seus seguidores ao partilhar uma receita especial de bolachas de Natal. Acompanhada pelo filho Lonô, a atriz decidiu aventurar-se na confeção de broas de mel típicas da Madeira, trazendo um toque pessoal à receita tradicional.

Num registo descontraído, Rita Pereira confessou que não dispunha de todos os ingredientes necessários indicados na receita original. Ainda assim, optou por improvisar e utilizar os produtos disponíveis em casa, incentivando os seus seguidores a fazerem o mesmo e mostrando que a criatividade pode ser a chave para momentos únicos na cozinha.

Ingredientes:

farinha manteiga 4 ovos mel de cana canela raspas de limão bicarbonato de sódio ou fermento

Na descrição, pode-se ler:

«Aventurámo-nos numas bolachinhas de Natal inspiradas nas nossas preferidas broas de mel da Madeira. Mas esqueci-me de 1 ingrediente…Calmaaaa, não ficaram horríveis!!! Aliás, ficaram ótimas para quem não quer engordar no Natal Broas da Madeira saudáveis.

A reação do Lonô quando lhe disse o que aconteceu. Conseguem adivinhar que ingrediente me esqueci?! Aproveito para dizer que estas bolachas ficam no forno apenas 15mn portanto ainda vão a tempo de fazerem para o Natal».

Veja a partilha completa, aqui: