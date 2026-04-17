Depois de ter dois filhos, Rita Pereira abre as portas da sua intimidade e dá que falar pela sua forma física

A relação de Rita Pereira com o Brasil encontra-se atualmente dividida entre a sua expansão profissional internacional e momentos de lazer em família. A atriz portuguesa tem vindo a reforçar a sua ligação ao país, tanto através do trabalho como do tempo de descanso que recentemente escolheu passar em território brasileiro.

No plano profissional, Rita Pereira concretizou um dos seus objetivos de carreira ao integrar uma produção de ficção brasileira. A atriz participou no remake da novela «Dona Beja», uma produção da HBO Max, cujas gravações decorreram sobretudo no Rio de Janeiro e em São Paulo. O projeto terminou em fevereiro de 2024 e marcou mais um passo importante na internacionalização do seu percurso artístico.

Atualmente, Rita Pereira encontra-se a desfrutar de uns dias de férias no Brasil. A atriz escolheu o Rio de Janeiro como destino para este período de descanso, afastando-se do ritmo intenso que habitualmente caracteriza o seu quotidiano profissional. Foi na manhã de sexta-feira, 17 de abril, que começou a partilhar com os seguidores alguns momentos da sua estadia.

Nas imagens divulgadas, a artista destaca-se pela sua energia positiva e presença marcante, surgindo em diferentes registos de lazer, incluindo momentos de dança em frente ao telemóvel e a experimentação de um conjunto roxo que rapidamente chamou a atenção dos fãs. A sua forma física elegante e cuidada voltou a ser um dos temas mais comentados, evidenciando um corpo definido e harmonioso, resultado de um estilo de vida ativo e disciplinado.

Entre descanso e descontração, Rita Pereira continua a gerar grande atenção nas redes sociais, não só pelo seu percurso profissional, mas também pela forma como mantém uma imagem cuidada e uma presença que combina naturalidade, confiança e elegância.