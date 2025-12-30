“Mais que feliz”: Rita Pereira revela finalmente o motivo da sua alegria

Rita Pereira, de 43 anos, escolheu a Bahia, um dos destinos mais paradisíacos do Brasil, para dizer adeus a 2024 e receber 2025 da melhor forma. As fotos e vídeos partilhados nas redes sociais têm sido um verdadeiro sucesso, conquistando rapidamente os fãs.

A atriz, conhecida por interpretar Maria de Fátima na novela ‘Terra Forte’ da TVI, tem partilhado várias imagens da sua estadia num dos hotéis mais luxuosos da região, na companhia da família. Rita tem vivido dias de descanso, sol e boa disposição, aproveitando ao máximo esta pausa em família antes do início do novo ano.

Nas publicações, é evidente a felicidade de Rita Pereira por estar rodeada dos seus entes queridos. Os seguidores, que já ultrapassam o 1,5 milhão, não têm deixado de reagir, comentando e partilhando mensagens de carinho. Entre os comentários, destacam-se os da colega e amiga Sílvia Rizzo, que escreveu: “Boas férias, happy family”, e do cantor Tiago Careto: “Adoro tudo mas o acarajé…”. Muitos outros seguidores desejaram também boas férias e enviaram mensagens cheias de carinho, como: “Boas férias!!! Beijinhos doces com muito carinho 😘🥰🍀✨”.

Rita Pereira mostra assim que, mesmo com uma agenda profissional exigente, valoriza momentos em família e a alegria simples de estar junto de quem ama, vivendo experiências únicas num cenário paradisíaco.

Uma partilha que voltou a aproximar Rita Pereira do seu público, reforçando a imagem de uma mulher que valoriza o amor, a família e os momentos verdadeiramente importantes.