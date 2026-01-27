«Nem acredito!»: Rita Pereira vive momento histórico da sua carreira

«Nem acredito!»: Rita Pereira vive momento histórico da sua carreira

Fãs da atriz em delírio.

A atriz Rita Pereira, conhecida por dar vida a Maria de Fátima na novela «Terra Forte», marca agora a sua estreia internacional ao integrar o elenco da nova versão de "Dona Beja", produzida pela HBO Max no Brasil. As gravações, que decorreram em São Paulo, terminaram em fevereiro de 2024, culminando numa experiência que a própria atriz descreveu como a realização de um sonho profissional.

Rita Pereira destacou os desafios de viver fora de Portugal e de se adaptar ao intenso ritmo de uma produção internacional, ao mesmo tempo que se manteve entusiasmada por colaborar com um elenco brasileiro de renome. A série é um remake contemporâneo da clássica novela, prometendo atrair novos públicos com uma abordagem atual e inovadora.

A estreia da série está prevista para 2 de fevereiro de 2026, com transmissão em 97 países, consolidando o trabalho de Rita numa projeção global.

A atriz partilhou nas redes sociais várias imagens dos bastidores das gravações e do seu entusiasmo no evento da antestreia, escrevendo: «É por ela que estou em São Paulo. Para a ante estreia mundial de “DONA BEJA” na @hbomax Dia 2 de Fevereiro de 2026, estreia em 97 PAÍSES!!! Nem acredito 🥹🥹»

O entusiasmo da atriz rapidamente foi acompanhado por uma onda de comentários positivos e de expectativa dos fãs, entre os quais se destacam: «Quero muito ver!»; «UMA ATRIZ DESSAS»; «Já ansiosaaaa 🔥🔥🔥 e eu que não via novelas 🤦🏽‍♀️ só me fazes disto»; «Espectacular»; «Ainda nem acredito, que Dona Beja está quase a estrear na HBO Max 🙌 Sei que foste muito feliz a fazer a Dona Beja e eu estou cheia de curiosidade para te ver na Dona Beja! A tua Soraia Rochinha dos Morangos com Açúcar iria ficar muito feliz por ti ❤️ Beijinhos, e bom lançamento 😘»

Com esta experiência, Rita Pereira consolida a sua carreira internacional, mostrando a capacidade de adaptação e talento que a transformam numa referência portuguesa no mundo da ficção global. A série “Dona Beja” promete revelar ao público não só o trabalho da atriz, mas também uma nova visão de um clássico da televisão, reforçando a projeção da HBO Max no panorama internacional.

