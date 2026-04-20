Poderosa e sensual: Famosa atriz deixa seguidores de "queixo caído" com curvas de sonho

Rita Pereira continua a afirmar-se como uma das figuras mais incontornáveis e influentes do panorama mediático português. Com um percurso que já ultrapassa as duas décadas de sucesso, a artista não é apenas uma atriz de primeira linha e apresentadora versátil, mas também uma das influenciadoras digitais mais poderosas de Portugal, movendo multidões em cada publicação.

Atualmente, o público português acompanha-a diariamente no ecrã da TVI, onde dá vida à icónica Maria de Fátima na novela "Terra Forte". No entanto, esta semana, o foco desviou-se da ficção para a realidade, com a atriz a cruzar o Atlântico para uma paragem estratégica no Rio de Janeiro.

A viagem ao Brasil não foi apenas lazer. Rita Pereira viajou para marcar presença num casamento exclusivo e num desfile de moda, reforçando o seu estatuto internacional e a sua ligação umbilical ao mundo da estética e das tendências. Entre compromissos sociais e profissionais, a atriz reservou tempo para o que o Rio tem de melhor: a praia.

Foi precisamente a partir das areias cariocas que Rita lançou o "caos" digital. Numa publicação recente, acompanhada pela legenda subtil «Hoje foi só isto ⛱️🌊☀️👙 Com um dos meus preferidos». A atriz exibiu um corpo escultural e elegante, moldado por anos de disciplina e desporto, num biquíni de design fora do vulgar que rapidamente se tornou objeto de desejo.

A reação dos seus seguidores foi imediata e avassaladora. Com milhares de comentários em poucas horas, a comunidade digital rendeu-se à forma física da atriz, destacando a sua capacidade de recuperação e manutenção após a maternidade. Entre os elogios, destacam-se o do apresentador Zé Lopes «Mas que corpaço é esse? Mãe de dois, para que ninguém se esqueça»; «Acho que te vou silenciar 💋» e «Que tiro foi este?»; O biquíni foi um dos grandes protagonistas, com centenas de fãs a classificarem a peça como «maravilhosa» e «fora do comum».

Reveja aqui uma das entrevistas mais profundas da atriz: