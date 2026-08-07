É esta noite em Terra Forte! Maria de Fátima e Caio rendem-se à paixão em cena escaldante. E estas são as fotos

A temporada final de «Terra Forte» está ao rubro e esta noite os espectadores vão poder ver um dos momentos mais quentes da novela. Maria de Fátima (Rita Pereira) e Caio (Bruno Cabrerizo) vão entregar-se à paixão, numa cena muito escaldante. (Pode ver fotografias na galeria, em primeira mão).

Tudo acontece depois de Maria de Fátima (Rita Pereira) ouvir o choro de Luna e descobrir a criança na roulotte de Caio. Após o confronto inicial e o pedido de explicações, os dois relaxam e acabam por conversar de forma descontraída. Caio fica fascinado ao ouvir tudo o que Maria De Fátima fez para mudar de identidade.

Apesar da irritação por ter sido descoberta, Maria de Fátima não consegue evitar sentir-se atraída por Caio. Mais tarde, ele aparece de surpresa e desafia-a a parar de fingir. Incapaz de resistir à atração, ela acaba por beijá-lo com paixão. E é neste momento que os dois protagonizam uma cena tórrida.

Percorra a galeria e veja as imagens. E não perca o episódio de Terra Forte desta noite (sexta-feira, dia 7 de agosto).