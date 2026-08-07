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É esta noite em Terra Forte! Maria de Fátima e Caio rendem-se à paixão em cena escaldante. E estas são as fotos

  • Ricardina Batista
  • Ontem às 12:44
É esta noite em Terra Forte! Maria de Fátima e Caio rendem-se à paixão em cena escaldante. E estas são as fotos - TVI

As imagens que prometem aquecer a noite: Maria de Fátima (Rita Pereira) e Caio (Bruno Cabrerizo) em cena escaldante na novela Terra Forte. Veja as fotos em primeira mão

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A temporada final de «Terra Forte» está ao rubro e esta noite os espectadores vão poder ver um dos momentos mais quentes da novela. Maria de Fátima (Rita Pereira) e Caio (Bruno Cabrerizo) vão entregar-se à paixão, numa cena muito escaldante. (Pode ver fotografias na galeria, em primeira mão).

Tudo acontece depois de Maria de Fátima (Rita Pereira) ouvir o choro de Luna e descobrir a criança na roulotte de Caio. Após o confronto inicial e o pedido de explicações, os dois relaxam e acabam por conversar de forma descontraída. Caio fica fascinado ao ouvir tudo o que Maria De Fátima fez para mudar de identidade.

Apesar da irritação por ter sido descoberta, Maria de Fátima não consegue evitar sentir-se atraída por Caio. Mais tarde, ele aparece de surpresa e desafia-a a parar de fingir. Incapaz de resistir à atração, ela acaba por beijá-lo com paixão. E é neste momento que os dois protagonizam uma cena tórrida.

Percorra a galeria e veja as imagens. E não perca o episódio de Terra Forte desta noite (sexta-feira, dia 7 de agosto).

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