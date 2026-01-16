Vem aí em «Terra Forte»: Guerra declarada! Maria de Fátima decide chantagear Flor com vídeo comprometedor

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) mostra a um chocado Caio (Bruno Cabrerizo) o vídeo que gravou de Sammy (José Fidalgo) e Flor (Benedita Pereira) a envolverem-se. Maria de Fátima agradece pragmática a Caio por a ter acalmado e assim não ter tomado nenhuma decisão precipitada. Diz a Marilene para chamar o seu advogado, ficando surpresa com quem ela diz estar ali para falar com ela.

Caio cruza-se com Cobra (Ricardo Burgos) na receção, questionando-o se veio ali para controlá-lo. Cobra olha-o surpreso. Caio avisa Cobra que não vai deixar que ele o manipule, dizendo já não ser o jovem ingénuo que era antes. Cobra diz a Caio ser óbvio que Maria de Fátima se enrolou com ele, avisando-o que vai ter de sair daquela equação a bem ou a mal.

Cobra diz a Maria de Fátima ter vindo ali para apoiá-la como sempre fez toda a sua vida. Maria de Fátima assente, dizendo estar muito magoada com Sammy e Flor se terem envolvido na sua casa com ela ali ao lado. Maria de Fátima diz a Cobra ter filmado os dois juntos, indo vingar-se deles usando esse vídeo. Cobra pergunta-lhe se precisa dele, ou se ter estado com Caio foi suficiente para ela. Maria de Fátima olha-o surpresa. Cobra diz a Maria de Fátima não se importar que ela se tenha envolvido com Caio, referindo que ela sabe que sempre houve liberdade entre eles. Cobra aconselha Maria de Fátima a chantagear Flor com o vídeo, dizendo achar que ela vai soçobrar a fazer tudo que ela quiser por não querer perder António. Maria de Fátima assente, dizendo já ter uma ideia em mente.

Recorde-se que elas tinham acordado em recomeçar a relação: