Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Guerra declarada! Maria de Fátima decide chantagear Flor com vídeo comprometedor

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 30min
Vem aí em «Terra Forte»: Guerra declarada! Maria de Fátima decide chantagear Flor com vídeo comprometedor - TVI

Prepare-se para uma maléfica vingança.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) mostra a um chocado Caio (Bruno Cabrerizo) o vídeo que gravou de Sammy (José Fidalgo) e Flor (Benedita Pereira) a envolverem-se. Maria de Fátima agradece pragmática a Caio por a ter acalmado e assim não ter tomado nenhuma decisão precipitada. Diz a Marilene para chamar o seu advogado, ficando surpresa com quem ela diz estar ali para falar com ela.

Caio cruza-se com Cobra (Ricardo Burgos) na receção, questionando-o se veio ali para controlá-lo. Cobra olha-o surpreso. Caio avisa Cobra que não vai deixar que ele o manipule, dizendo já não ser o jovem ingénuo que era antes. Cobra diz a Caio ser óbvio que Maria de Fátima se enrolou com ele, avisando-o que vai ter de sair daquela equação a bem ou a mal. 

Cobra diz a Maria de Fátima ter vindo ali para apoiá-la como sempre fez toda a sua vida. Maria de Fátima assente, dizendo estar muito magoada com Sammy e Flor se terem envolvido na sua casa com ela ali ao lado. Maria de Fátima diz a Cobra ter filmado os dois juntos, indo vingar-se deles usando esse vídeo. Cobra pergunta-lhe se precisa dele, ou se ter estado com Caio foi suficiente para ela. Maria de Fátima olha-o surpresa. Cobra diz a Maria de Fátima não se importar que ela se tenha envolvido com Caio, referindo que ela sabe que sempre houve liberdade entre eles. Cobra aconselha Maria de Fátima a chantagear Flor com o vídeo, dizendo achar que ela vai soçobrar a fazer tudo que ela quiser por não querer perder António. Maria de Fátima assente, dizendo já ter uma ideia em mente.

Recorde-se que elas tinham acordado em recomeçar a relação:

Relacionados

Vem aí em «Terra Forte»: Flor entra num plano arriscado

Reviravolta em «Terra Forte»: Quem é Caio, o homem que quer acabar com a vida de Maria de Fátima?

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Mensagem falsa afasta Flor e Sammy

Terra Forte
Hoje

Terra Forte: Vivi vai revelar quem é a Armando?

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Maria de Fátima recebe um aviso sério sobre Flor e Sammy

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Álvaro entrega Marcus à polícia

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Cobra fala da intimidade com Maria de Fátima a Sammy

Terra Forte
Ontem

Terra Forte- Em lágrimas, Glória fala de Marcus: «É conflituoso, egoísta, violento...»

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Sol, calor e água quente todo o ano: o destino perfeito a 4 horas de voo

ter, 13 jan
1

Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»

Amor à Prova
qua, 14 jan
2

Salvador Biernat é filho de um conhecido ator

qua, 14 jan
3

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra faz um ultimato a Maria de Fátima

Terra Forte
22 dez 2025
4

«Amo-te»: Marta Melro não esconde mais e abre o coração

Ontem
5

Em tom sincero, Marta Melro atira: «Mais vale passar mal, do que…»

20 jun 2025
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: Tomás apanha Cris e Alice cúmplices e parte para a agressão

Amor à Prova
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima e Caio envolvem-se

Terra Forte
Ontem

Aos 60 anos, atriz famosa tira curso de enfermagem

Ontem

«Amo-te»: Marta Melro não esconde mais e abre o coração

Ontem

Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»

Amor à Prova
qua, 14 jan

Vem aí em «A Protegida»: Depois de reencontrar JD, Mariana sofre uma das maiores desilusões

A Protegida
Ontem
FORA DO ECRÃ

Este é o esconderijo de Matilde Breyner… e a reação dos fãs é hilariante

Ontem

Aos 60 anos, atriz famosa tira curso de enfermagem

Ontem

«Amo-te»: Marta Melro não esconde mais e abre o coração

Ontem

«Não tenho capacidade (...) de fingir que está tudo bem»: Rosa Bela quebra o silêncio sobre o que está a viver

qua, 14 jan

'Regresso ao passado' leva Sara Prata tomar uma decisão

Queridos Papás
qua, 14 jan

Sara Barradas fala sobre o seu passado e acaba por emocionar os seguidores

A Protegida
qua, 14 jan
Mais Fora do Ecrã