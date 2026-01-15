Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima e Caio envolvem-se

Em «Terra Forte», Cobra (Ricardo Burgos) ouve espantado Maria de Fátima (Rita Pereira) a contar-lhe que Sammy (José Fidalgo) e Flor (Benedita Pereira) se envolveram ontem lá em casa. Cobra diz a Maria de Fátima que só pode haver outra pessoa que sabe que eles estão juntos. Maria de Fátima conta a chorar arrasada a Cobra que Sammy e Flor tiveram o desplante de se envolverem ontem à noite lá em casa mesmo ao pé dela.

Caio (Bruno Cabrerizo) olha preocupado para Maria de Fátima a chorar, dizendo não aceitar ver uma mulher linda como ela naquele estado, beijando-a com paixão. Maria de Fátima corresponde.

Maria de Fátima acaba por admitir a Caio que o usou para se vingar da raiva que estava a sentir do seu marido, podendo não só contar-lhe, mas também mostrar-lhe o que ele lhe fez. Caio olha-a intrigado.

Recorde-se que Maria de Fátima ficou rendida a Caio desde o primeiro momento: