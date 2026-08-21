Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima e Caio traçam plano para dar o golpe das suas vidas

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) já revelou a Caio (Bruno Cabrerizo) que é Rambo (Ricardo Burgos) quem tem financiado e apoiado os seus planos, enquanto ela se aproveita dele para alcançar os seus próprios objetivos. Caio revela, entretanto, que a estratégia mudou: agora, o plano passa por seduzir Vivi (Sofia Nicholson) para conseguir roubá-la.
Sem hesitar, os dois começam a traçar um plano ainda mais ambicioso. Maria de Fátima e Caio concordam em fugir juntos assim que conseguirem concretizar os respetivos golpes: ela contra Rambo e ele contra Vivi. Uma aliança perigosa que pode acabar por deixar todos na ruína.