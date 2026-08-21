Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Terra Forte

Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima e Caio traçam plano para dar o golpe das suas vidas

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 22min
Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima e Caio traçam plano para dar o golpe das suas vidas - TVI

Traição e dinheiro à mistura!

7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP
Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) já revelou a Caio (Bruno Cabrerizo) que é Rambo (Ricardo Burgos) quem tem financiado e apoiado os seus planos, enquanto ela se aproveita dele para alcançar os seus próprios objetivos. Caio revela, entretanto, que a estratégia mudou: agora, o plano passa por seduzir Vivi (Sofia Nicholson) para conseguir roubá-la.

Sem hesitar, os dois começam a traçar um plano ainda mais ambicioso. Maria de Fátima e Caio concordam em fugir juntos assim que conseguirem concretizar os respetivos golpes: ela contra Rambo e ele contra Vivi. Uma aliança perigosa que pode acabar por deixar todos na ruína.

Relacionados

Vem aí «Terra Forte»: Flor fica em choque ao descobrir a suposta traição de Sammy

Vem aí «Terra Forte»: Delfina revela segredo devastador e Rufino decide intervir

Exclusivo Terra Forte. Dudu faz descoberta chocante: Carmen é a sua mãe e pode impedir a sua morte

Terra Forte

Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima perde a paciência e encosta Dani contra a parede

Terra Forte
Hoje

Vem aí «Terra Forte»: Flor fica em choque ao descobrir a suposta traição de Sammy

Terra Forte
Hoje

Vem aí «Terra Forte»: Delfina revela segredo devastador e Rufino decide intervir

Terra Forte
Hoje

Exclusivo Terra Forte. Dudu faz descoberta chocante: Carmen é a sua mãe e pode impedir a sua morte

Terra Forte
Hoje

Terra Forte: Vivi fica arrasada ao descobrir que Armando pode ter tido outra filha

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Armando pode ter uma filha secreta de seis anos e revelação deixa Babi intrigada

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

“Que gatona sexy”: de férias, Ana Guiomar exibe as curvas e eleva a temperatura com novas fotografias

Amor à Prova
Ontem
1

Há uma nova praia em Portugal e é um verdadeiro tesouro: dunas selvagens, areia branca, tranquilidade e uma lenda centenária

qua, 19 ago
2

Exclusivo A Madrasta: O dia do casamento de Pedro e Diana acaba em tragédia. A felicidade dos noivos dura segundos

A Madrasta
Hoje
3

Vem aí «Terra Forte»: Susette fica em choque com gesto de Sammy após a morte da mãe

Terra Forte
Ontem
4

Lutou anos para engravidar após a morte do marido. Agora mostra como o filho de ambos está crescido

qua, 19 ago
5

Vem aí em «Terra Forte»: Susette apanha Sammy a sair do duche em cena escaldante

Terra Forte
ter, 4 ago
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

A Madrasta: Raquel desconfia que o bebé de Francisca é de Ricardo e vê uma oportunidade para afastá-la de Pedro

A Madrasta
Ontem

Terra Forte: Vivi fica arrasada ao descobrir que Armando pode ter tido outra filha

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Armando pode ter uma filha secreta de seis anos e revelação deixa Babi intrigada

Terra Forte
Ontem

Madalena Aragão e João Neves vivem momento romântico e fotografia revela detalhe que não passa despercebido

Ontem

«Há dias em que é preciso sofrer»: Noivo de Maria Botelho Moniz mostra o lado mais duro da sua vida, que ninguém vê

Ontem

“Que gatona sexy”: de férias, Ana Guiomar exibe as curvas e eleva a temperatura com novas fotografias

Amor à Prova
Ontem
FORA DO ECRÃ

Pedro Teixeira revela finalmente as fotografias das férias e fãs rendem-se: «Repletos de ternura...»

A Madrasta
Hoje

Emocionada, famosa atriz vive dias difíceis: «Consegui fazer coisas sem sentir que ia vomitar/desmaiar/chorar»

Hoje

Piscina de ondas, escorregas e cascatas: este é um dos complexos aquáticos mais procurados do país já e tem novidades para toda a família

Hoje

Foi um dos atores mais cobiçados de «Morangos com Açúcar». Agora vive dias de felicidade ao lado do namorado

Hoje

Um dos atores mais desejados de Portugal voltou a surpreender seguidores com fotos de cortar a respiração

Hoje

«Mulherão»: Maria Sampaio arranca suspiros de biquíni e surpreende ao lado de companhia especial

Hoje
Mais Fora do Ecrã