Vem aí «Terra Forte»: Marilene e Delfina preparam armadilha para Maria de Fátima

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 24min
Vem aí «Terra Forte»: Marilene e Delfina preparam armadilha para Maria de Fátima - TVI

Maria de Fátima está em apuros.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) chama Caio (Bruno Cabrerizo) ao seu gabinete para tratar de assuntos importantes. Entretanto, Delfina aparece e avisa que Marilene quer instalar um gravador no gabinete, pressionando Maria de Fátima a ajudá-la caso não queira que o seu segredo seja revelado. Marilene fica visivelmente irritada com a situação.

Caio aconselha Maria de Fátima a falar com Rufino (Vitor Norte)  em outro local, fora da Açoreana, para evitar que voltem a falar mal dela. Maria de Fátima concorda com o plano e ordena a Caio que encontre Rufino e o leve para o local que ela indicar.

A vida de Maria de Fátima vai complicar-se: 

Relacionados

Vem aí em «Amor à Prova»: Desconfiado do comportamento de Sara e Bruno, Cris exige explicações

Vem aí em «A Protegida»: Hector vitimiza-se e cria momento íntimo com Mariana

Vem aí em «Terra Forte»: Sem misericórdia, Sammy age contra Maria de Fátima

Mais Vistos

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália vai deixar David e voltar para os braços de Carlos?

Amor à Prova
Ontem
1

Vem aí em «Amor à Prova»: Conversa de David deixa Amália à beira de um colapso

Amor à Prova
ter, 27 jan
2

Não assumem a relação, alimentam rumores há meses e estão prestes a ser pais

qui, 19 fev
3

Vem aí «Amor à prova»: Mulher misteriosa visita Nico, Afonso pressente a verdade e alerta Alice

Amor à Prova
qui, 19 fev
4

Sharam Diniz

17 nov 2025
5

Exclusivo «Amor à Prova»: Nico rejeita a medula e fica em perigo

Amor à Prova
dom, 8 fev
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí «Terra Forte»: Vivi regressa mas é imediatamente amordaçada por Marcus numa reviravolta chocante

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália vai deixar David e voltar para os braços de Carlos?

Amor à Prova
Ontem

Maria Sampaio é submetida a uma cirurgia: «Desejamos uma ótima recuperação»

Ontem

A declaração de amor de Lourenço Ortigão a Kelly Bailey em dia marcante: «Pura Perfeição»

A Fazenda
Ontem

23 anos depois, atriz acarinhada pelo público está de regresso à TVI

qui, 19 fev

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris corta a ligação com Alice

Amor à Prova
Ontem
FORA DO ECRÃ

Vem aí «Terra Forte»: Marilene e Delfina preparam armadilha para Maria de Fátima

Hoje

Hoje, é uma estrela internacional e vive um romance com uma portuguesa bem conhecida: quem é esta criança?

Hoje

«Coisas boas a caminho»: Laura Figueiredo dá primeira pista sobre grande novidade

Ontem

Maria Sampaio é submetida a uma cirurgia: «Desejamos uma ótima recuperação»

Ontem

A declaração de amor de Lourenço Ortigão a Kelly Bailey em dia marcante: «Pura Perfeição»

A Fazenda
Ontem

Revelação inesperada: O segredo mais bem guardado de Cristina Ferreira é revelado

Ontem
Mais Fora do Ecrã