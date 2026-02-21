Vem aí «Terra Forte»: Marilene e Delfina preparam armadilha para Maria de Fátima

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) chama Caio (Bruno Cabrerizo) ao seu gabinete para tratar de assuntos importantes. Entretanto, Delfina aparece e avisa que Marilene quer instalar um gravador no gabinete, pressionando Maria de Fátima a ajudá-la caso não queira que o seu segredo seja revelado. Marilene fica visivelmente irritada com a situação.
Caio aconselha Maria de Fátima a falar com Rufino (Vitor Norte) em outro local, fora da Açoreana, para evitar que voltem a falar mal dela. Maria de Fátima concorda com o plano e ordena a Caio que encontre Rufino e o leve para o local que ela indicar.
A vida de Maria de Fátima vai complicar-se: