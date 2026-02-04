Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima bate em Dani, após descobrir o que ela fez

  • TVI Novelas
  • Hoje às 08:08
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima bate em Dani, após descobrir o que ela fez - TVI

Mas, Maria de Fátima ainda vai mais longe.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Terra Forte», Dudu (Tomás Taborda) e Dani (Camy Ribau) veem o vídeo de Flor (Benedita Pereira) a trabalhar na net, dizendo que Maria de Fátima (Rita Pereira) exagerou ao fazê-la trabalhar de farda. Maria de Fátima fica em choque ao ver aquilo.

Maria de Fátima irrompe que nem um furacão a dizer a Susette (Inês Faria) e Leumi (Cassiano Carneiro) que só podem ter sido eles a pôr na net o vídeo de Flor a trabalhar, insinuando que também devem ter sido eles quem já meteram antes outras informações do que se passava lá em casa. Os empregados olham-na aflitos. Dani surge a dar-se à mãe como culpada do sucedido.

Dani diz a Maria de Fátima que foi mesmo ela quem pôs aquele vídeo de Flor na net para ela ser criticada publicamente, assumindo que também esteve por detrás do boicote à inauguração do barco. Maria de Fátima começa a bater furiosa em Dani. Dudu surge e olha atónito para ambas.

Maria de Fátima avisa Dani que lhe vai cortar todo o dinheiro, dizendo que a partir de agora vai ter de se sustentar sozinha. Dani diz desafiadora que está preparada para isso. Dudu diz a Dani que não pode ter sido ela a pôr na net o vídeo de Flor a trabalhar por ter passado o dia com ela. Leumi e Susette esboçam ar comprometido.

Recorde o boicote à inauguração do barco:

Relacionados

Vem aí em «Terra Forte»: Sedução e traição dentro da mesma casa

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra acaba tudo com Maria de Fátima e ameaça-a

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy e Álvaro estão perto de desmascarar jogada de Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Flor expulsa Rosinha para que ela possa ir viver com Sammy

Terra Forte
Hoje

Terra Forte: Rufino já tem a prova que precisa para 'salvar' Flor

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: É hora de agir! Susette toma uma decisão contra Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem

Terra Forte- Cobra sobre Maria de Fátima: «Ela tem de sofrer, perder tudo e voltar para o buraco»

Terra Forte
Ontem

Terra Forte- Dudu fica em pânico: «Nós não podemos ser irmãos»

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Rosa Bela anuncia decisão inesperada: «Sigo o meu caminho... Não é o fim»

Queridos Papás
seg, 2 fev
1

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy e Álvaro estão perto de desmascarar jogada de Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje
2

Vem aí em «Terra Forte»: Flor confronta Sammy e Álvaro após ouvir conversa suspeita

Terra Forte
7 nov 2025
3

Rosa Bela e Carlos Areia ficam comovidos com mensagem inesperada: «É inspirador»

24 nov 2025
4

Vem aí em «Terra Forte»: Flor expulsa Rosinha para que ela possa ir viver com Sammy

Terra Forte
Hoje
5

Vem aí em «Terra Forte»: Flor confessa a Rosinha que pode ter sido vítima de um crime e pede-lhe ajuda

Terra Forte
30 out 2025
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima bate em Dani, após descobrir o que ela fez

Terra Forte
Hoje

Exclusivo «Amor à Prova»: Pânico! Cris desmaia após a colheita

Amor à Prova
Ontem

Rosa Bela anuncia decisão inesperada: «Sigo o meu caminho... Não é o fim»

Queridos Papás
seg, 2 fev

Marido de Catarina Gouveia está internado há dias: «Não sabemos viver sem ti»

Ontem

«Esperem o resto da novela»: Sara Barradas e José Raposo revelam novo projeto pessoal

Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha é cruel com António e Flor, deixando-os desfeitos

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

Após um ano separada, atriz acarinhada confessa: «Fiquei num casulo e estava difícil sair»

Hoje

Rita Pereira viveu situação de extrema urgência. Mas, um milagre aconteceu

Hoje

De luto, atriz de Inspector Max desaba: «Não é possível haver mundo sem ele»

Hoje

Catarina Gouveia atualiza estado de saúde do marido: «Vão decidir se será para intervencionar»

Hoje

Laura Figueiredo, mulher de Mickael Carreira, revela o que está a passar: «Não estou bem»

Hoje

O casamento deles 'fez correr muita tinta', hoje esperam um filho

A Protegida
Hoje
Mais Fora do Ecrã