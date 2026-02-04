Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima bate em Dani, após descobrir o que ela fez

Em «Terra Forte», Dudu (Tomás Taborda) e Dani (Camy Ribau) veem o vídeo de Flor (Benedita Pereira) a trabalhar na net, dizendo que Maria de Fátima (Rita Pereira) exagerou ao fazê-la trabalhar de farda. Maria de Fátima fica em choque ao ver aquilo.

Maria de Fátima irrompe que nem um furacão a dizer a Susette (Inês Faria) e Leumi (Cassiano Carneiro) que só podem ter sido eles a pôr na net o vídeo de Flor a trabalhar, insinuando que também devem ter sido eles quem já meteram antes outras informações do que se passava lá em casa. Os empregados olham-na aflitos. Dani surge a dar-se à mãe como culpada do sucedido.

Dani diz a Maria de Fátima que foi mesmo ela quem pôs aquele vídeo de Flor na net para ela ser criticada publicamente, assumindo que também esteve por detrás do boicote à inauguração do barco. Maria de Fátima começa a bater furiosa em Dani. Dudu surge e olha atónito para ambas.

Maria de Fátima avisa Dani que lhe vai cortar todo o dinheiro, dizendo que a partir de agora vai ter de se sustentar sozinha. Dani diz desafiadora que está preparada para isso. Dudu diz a Dani que não pode ter sido ela a pôr na net o vídeo de Flor a trabalhar por ter passado o dia com ela. Leumi e Susette esboçam ar comprometido.

