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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima deixa 'cair' o disfarce ao ver Dani?

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 24min
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima deixa 'cair' o disfarce ao ver Dani? - TVI

Ela pode 'deitar por água abaixo'.

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Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) finge perante Rambo que fugiu para longe, como combinado, e pede-lhe que invente uma história convincente sobre a sua morte. Dani (Camy Ribau) entra, e Maria de Fátima chama-a pelo nome sem pensar. Dani fica intrigada.

Maria de Fátima disfarça perante Dani, dizendo que a reconheceu das fotografias da casa. Elogia a sua beleza, deixando Dani lisonjeada. Susette fica satisfeita com a sua integração.

Leumi (Cassiano Carneiro) conta a Carla que Susette (Inês Faria) já contratou uma nova empregada, mas tem a sensação de que há algo errado e pede-lhe para estar atenta.

Recorde como foi a última vez que Dani e Dudu estiveram com a mãe:

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