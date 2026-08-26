Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima ameaça Dani e coloca a filha perante uma decisão difícil

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) ameaça Dani (Camy Ribau) com a possibilidade de fugir sem ajudar Dudu, caso a filha decida denunciá-la. A mulher garante que já tem tudo preparado para essa eventualidade.

Dani não esconde a surpresa perante o disfarce da mãe e questiona-a se o seu regresso estará relacionado com o casamento de Sammy (José Fidalgo) e Flor (Benedita Pereira).

Dani afirma então que percebeu que Maria de Fátima é a responsável por todos os problemas que têm acontecido na família. A mãe defende-se, argumentando que acabou por fazer um grande favor a Sammy ao separá-lo de Flor.

Maria de Fátima insiste com a filha para que a deixe ajudar a salvar Dudu (Tomás Taborda), afirmando ter percebido que esse é, afinal, o verdadeiro objetivo do seu regresso.

Perante a insistência da mãe, Dani acaba por ceder e permite que Maria de Fátima ajude Dudu.