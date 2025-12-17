Bastidores de «Terra Forte»: Rita Pereira abre as portas do estúdio e revela todos os segredos

Rita Pereira, uma das atrizes mais acarinhadas do público português, continua a conquistar os espectadores não apenas pelo talento em televisão, mas também pela proximidade e autenticidade que mantém com os seguidores nas redes sociais. Atualmente em destaque na novela «Terra Forte», onde dá vida à personagem Maria de Fátima, a atriz revelou recentemente alguns dos segredos que se escondem por detrás das câmaras.

Entre gravações intensas e a gestão da vida pessoal, Rita encontrou tempo para proporcionar aos fãs um olhar exclusivo sobre o universo da novela. Acompanhada pela repórter Carina Caldeira, da página «Glitter Dream», a atriz percorreu os corredores da Plural, partilhando momentos especiais e cheios de emoção: «Momentos únicos, muita emoção e a energia contagiante da @hyndia. Quem mais adora ver o que acontece por trás das câmaras?», escreveu na publicação.

Durante esta visita, Rita Pereira mostrou diversos espaços emblemáticos da produção, incluindo o quarto da personagem Maria de Fátima de Flor, interpretada por Benedita Pereira, bem como a casa da personagem, as áreas de maquilhagem e cabelos, o guarda-roupa e ainda os momentos de convívio entre os atores do elenco, revelando o ambiente descontraído e cúmplice vivido nos bastidores. A atriz acaba por revelar que tem uma superstição, no final de cada cena, rasga o texto em 3 partes.

A partilha não passou despercebida aos seguidores, que rapidamente reagiram com entusiasmo. Entre os muitos comentários deixados na publicação, destacam-se mensagens como: «ameiiii»; «És Grande!!!!!! Adoro-te minha Rita!!»; «Adoroooo. E a novela cada vez mais viciada.»; e ainda «Novela preferida».

Com esta iniciativa, Rita Pereira reforça a ligação especial com o público, mostrando que, para além do brilho em frente às câmaras, existe um trabalho intenso, humano e apaixonado que dá vida a uma das novelas mais acompanhadas do momento.

Recorde-se de uma das cenas mais vistas desta novela, onde Rita Pereira está em cena com José Fidalgo: