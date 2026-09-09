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Rita Pereira ‘casa-se’ com um vestido de noiva diferente, arrojado e perfeito para dançar

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 4min
Rita Pereira ‘casa-se’ com um vestido de noiva diferente, arrojado e perfeito para dançar - TVI

Rita Pereira vestiu-se de noiva e viveu um verdadeiro dia de casamento… ainda que tudo não tenha passado de uma divertida sessão fotográfica

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Rita Pereira vestiu-se de noiva e viveu um verdadeiro dia de casamento… ainda que tudo não tenha passado de uma divertida sessão fotográfica. A atriz apostou num visual diferente, sensual e pensado para dançar pela noite dentro.

Rita Pereira está habituada a surpreender os seguidores e, desta vez, deixou muitos de olhos postos num visual digno de um casamento.

A atriz, que atualmente brilha na novela ‘Terra Forte’, da TVI, vestiu-se de noiva para uma sessão fotográfica especial, criada para promover uma marca. Nas imagens partilhadas nas redes sociais, Rita Pereira surge como se estivesse a viver o seu próprio dia de casamento.

E se o casamento fosse real, uma coisa parece certa: Rita seria uma noiva arrojada e pouco convencional.

A atriz escolheu um vestido de noiva curto, diferente e sensual, que foge às escolhas mais tradicionais. Elegante, mas confortável, o modelo parece ter sido pensado para aproveitar um dos momentos mais divertidos de qualquer casamento: a festa.

Foi precisamente essa a ideia destacada pela própria Rita Pereira, que não escondeu o entusiasmo pelo visual.

«Ouvi dizer que em setembro ainda acontecem muitos casamentos. Onde andam as noivas que ainda não têm o 2.º vestido?! », começou por escrever.

A atriz revelou ainda estar completamente rendida ao modelo escolhido.

«Adorooo este!!! Lindo, simples mas com um toque diferente, confortável, elegante e perfeito para dançar pela noite adentro», acrescentou Rita Pereira.

O vestido é uma criação da Atelier Fusion e surge como uma sugestão para as noivas que procuram um segundo look para a festa, ou simplesmente para quem quer fugir ao tradicional vestido comprido.

Percorra a galeria e veja as imagens!

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