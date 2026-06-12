Vem aí em «Terra Forte»: Leumi apanha Maria de Fátima/ Carmen em flagrante?

Em «Terra Forte», Leumi (Cassiano Carneiro) admite que Carmen fez um excelente trabalho, mas continua desconfiado em relação a ela. Susette manda-o embora, reforçando que ele já não tem nada a ver com a casa.

Susette (Inês Faria) avalia o quarto de Flor, agora arrumado por Maria de Fátima (Rita Pereira), e fica genuinamente impressionada com o resultado.

Maria de Fátima continua a queixar-se enquanto passa a roupa. Leumi repara e, desconfiado, avisa que vai ficar atento a ela.

Nesse momento, ela recebe uma chamada de Rambo a avisar que Débora quer provas da sua morte. Ela fica tensa.

Recorde-se que Maria de Fátima até mudou de voz: