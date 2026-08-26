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Descobrimos a estrela da TVI que esteve com um dos atores mais reconhecidos da Netflix

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  • Há 3h e 0min
Descobrimos a estrela da TVI que esteve com um dos atores mais reconhecidos da Netflix - TVI

Atriz portuguesa surpreende ao revelar encontro com famoso ator.

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Rita Pereira esteve recentemente com Colman Domingo em Portugal, numa ocasião que acabou por ficar registada nas redes sociais. O encontro entre a atriz portuguesa e o conceituado ator norte-americano ganhou destaque depois de Rita deixar um comentário numa publicação partilhada pelo artista.

Colman Domingo, conhecido pelos seus trabalhos no cinema e na televisão e duas vezes nomeado para um Óscar, encontra-se em Portugal e partilhou várias fotografias que mostram um ambiente descontraído de verão. Na publicação, o ator escreveu simplesmente: «Portugal tem o meu coração❤️».

Foi precisamente nessa publicação que Rita Pereira revelou ter estado com o ator. A atriz, que atualmente integra o elenco de Terra Forte como Maria de Fátima, deixou uma mensagem carinhosa, dando conta do encontro.

«Foi um prazer enorme conhecer-vos. Vocês são tão queridos e os melhores dançarinos 😉 E o Raul… és puro amor.», escreveu Rita.

A mensagem deixa claro que a atriz portuguesa teve oportunidade de conhecer pessoalmente Colman Domingo e o marido, Raúl, durante a passagem do ator por Portugal. Raúl Domingo é o companheiro de longa data do artista e mantém, habitualmente, um perfil mais discreto.

Encontro em Portugal

Embora Rita Pereira não tenha revelado publicamente onde ou em que circunstâncias aconteceu o encontro, o comentário deixado na publicação de Colman Domingo mostra a proximidade do momento e a boa impressão que a atriz ficou do casal.

A referência aos «melhores dançarinos» e a forma carinhosa como se dirige a Raúl tornam evidente que o encontro foi marcado por boa disposição e cumplicidade.

Colman Domingo, por sua vez, parece estar a desfrutar de alguns dias em Portugal. As fotografias partilhadas pelo ator mostram um cenário de verão e foram acompanhadas por uma declaração particularmente carinhosa sobre o país: «Portugal my heart ❤️».

Para Rita Pereira, o encontro com uma das figuras de maior destaque do cinema norte-americano acabou também por ficar registado publicamente através das suas próprias palavras. Uma passagem por Portugal que juntou duas figuras de diferentes universos da representação e que não passou despercebida aos seguidores.

Relembre-se que Rita Pereira mantém uma relação de longa data com Guillaume Lalung, com quem está há 11 anos, e o casal tem dois filhos, Lonô e Lowê.

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