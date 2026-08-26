Descobrimos a estrela da TVI que esteve com um dos atores mais reconhecidos da Netflix

Rita Pereira esteve recentemente com Colman Domingo em Portugal, numa ocasião que acabou por ficar registada nas redes sociais. O encontro entre a atriz portuguesa e o conceituado ator norte-americano ganhou destaque depois de Rita deixar um comentário numa publicação partilhada pelo artista.

Colman Domingo, conhecido pelos seus trabalhos no cinema e na televisão e duas vezes nomeado para um Óscar, encontra-se em Portugal e partilhou várias fotografias que mostram um ambiente descontraído de verão. Na publicação, o ator escreveu simplesmente: «Portugal tem o meu coração❤️».

Foi precisamente nessa publicação que Rita Pereira revelou ter estado com o ator. A atriz, que atualmente integra o elenco de Terra Forte como Maria de Fátima, deixou uma mensagem carinhosa, dando conta do encontro.

«Foi um prazer enorme conhecer-vos. Vocês são tão queridos e os melhores dançarinos 😉 E o Raul… és puro amor.», escreveu Rita.

A mensagem deixa claro que a atriz portuguesa teve oportunidade de conhecer pessoalmente Colman Domingo e o marido, Raúl, durante a passagem do ator por Portugal. Raúl Domingo é o companheiro de longa data do artista e mantém, habitualmente, um perfil mais discreto.

Encontro em Portugal

Embora Rita Pereira não tenha revelado publicamente onde ou em que circunstâncias aconteceu o encontro, o comentário deixado na publicação de Colman Domingo mostra a proximidade do momento e a boa impressão que a atriz ficou do casal.

A referência aos «melhores dançarinos» e a forma carinhosa como se dirige a Raúl tornam evidente que o encontro foi marcado por boa disposição e cumplicidade.

Colman Domingo, por sua vez, parece estar a desfrutar de alguns dias em Portugal. As fotografias partilhadas pelo ator mostram um cenário de verão e foram acompanhadas por uma declaração particularmente carinhosa sobre o país: «Portugal my heart ❤️».

Para Rita Pereira, o encontro com uma das figuras de maior destaque do cinema norte-americano acabou também por ficar registado publicamente através das suas próprias palavras. Uma passagem por Portugal que juntou duas figuras de diferentes universos da representação e que não passou despercebida aos seguidores.

Relembre-se que Rita Pereira mantém uma relação de longa data com Guillaume Lalung, com quem está há 11 anos, e o casal tem dois filhos, Lonô e Lowê.