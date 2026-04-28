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Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima é apanhada em flagrante com Cobra

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  • Hoje às 11:30
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima é apanhada em flagrante com Cobra - TVI

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Em «Terra Forte», Carla (Marina Albuquerque) sossega Susette (Inês Faria) a dizer que ela agiu bem ao denunciar a Flor (Benedita Pereira) e António (João Catarré) o caso de Maria de Fátima com Cobra. Susette recebe chamada de Leumi a avisar que Maria de Fátima (Rita Pereira) vai agora encontrar-se na cabana com o amante, dizendo-lhe para ele a seguir. Sai disparada com Carla para irem atrás deles.

Maria de Fátima segue para o carro com que chegou com Moreira, não se apercebendo de estar a ser seguida por Leumi. Maria de Fátima arranca. Álvaro e Rosa Maria veem-na e seguem para o carro de Leumi (Cassiano Carneiro), dizendo-lhe para segui-la. Ele admite ser isso mesmo que ia fazer.

Leumi, Álvaro e Rosa Maria seguem o carro de Maria de Fátima, que entra num terreno. Leumi diz ser melhor seguirem o resto do caminho a pé para não serem apanhados. Leumi diz que Susette e Carla também vão ali ter com eles. Álvaro e Rosa Maria olham-se apreensivos.

Leumi, Rosa Maria e Álvaro já estão com Carla e Susette a caminho da cabana. Ouvem um carro a aproximar-se e atiram-se para o mato para se esconderem, com Rosa Maria a aterrar em cima de Álvaro (José Wallenstein), que sorri muito agradado com aquela proximidade. Rosa Maria fica constrangida.

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Maria de Fátima questiona Cobra (ricardo Burgos) como foi que Sammy (José Fidalgo) desconfiou que eles podem ser amantes, com Cobra a dizer que ele percebeu que foi ele quem lhe disse que ele se ia mudar para casa do pai, além de os filhos terem dado uma ajuda por os terem visto juntos na Açoreana. Maria de Fátima diz que isso não prova nada, mas Cobra salienta que Sammy se cansou dela e ir investigar tudo para ter pretextos para a deixar.

Álvaro, Rosa Maria, Carla, Leumi e Susette chegam à cabana, ouvindo Maria de Fátima a dizer que Sammy se casou com ela por interesse. Leumi, Carla e Susette começam a gravar. Rosa Maria confirma que aquela voz é mesmo de Cobra.

Recorde-se que Flor e António tinham um plano para apanhar Maria de Fátima e Cobra:

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