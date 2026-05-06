Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima leva uma tareia?

Em «Terra Forte», Maria de Fátima diz a Leumi (Cassiano Carneiro) para ir ter consigo a casa de Rosa Maria (Custódia Gallego), vincando não ir sair dali enquanto não convencer Sammy (José Fidalgo) e os filhos a mudarem-se com ela para a casa nova. Leumi, que acabou de falar com Maria de Fátima (Rita Pereira), diz a Rosa Maria que ela está em sua casa.

Rosa Maria e Álvaro (José Wallenstein) dizem de pronto quererem ir lá dar-lhe uma tareia. Carla (Marina Albuquerque) acalma as hostes a lembrar que têm como tramar Maria de Fátima com os vídeos que gravaram dela.

Recorde-se que foi Rosa Maria que lhe deu a mão, quando Sammy acabou o casamento: