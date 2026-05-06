Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima leva uma tareia?

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 33min
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima leva uma tareia? - TVI

Querem ajustar as contas.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Terra Forte», Maria de Fátima diz a Leumi (Cassiano Carneiro) para ir ter consigo a casa de Rosa Maria (Custódia Gallego), vincando não ir sair dali enquanto não convencer Sammy (José Fidalgo) e os filhos a mudarem-se com ela para a casa nova. Leumi, que acabou de falar com Maria de Fátima (Rita Pereira), diz a Rosa Maria que ela está em sua casa.

Rosa Maria e Álvaro (José Wallenstein) dizem de pronto quererem ir lá dar-lhe uma tareia. Carla (Marina Albuquerque) acalma as hostes a lembrar que têm como tramar Maria de Fátima com os vídeos que gravaram dela.

Recorde-se que foi Rosa Maria que lhe deu a mão, quando Sammy acabou o casamento:

Relacionados

Vem aí em «Terra Forte»: Há uma testemunha que viu Flor a ser atirada do cruzeiro?

Vem aí em «Terra Forte»: Farsa de Álvaro é descoberta da pior forma

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Completamente arrasado, Sammy perdoa Cobra?

Terra Forte
Hoje

Terra Forte: Rufino sente-se mal ao saber que Manuel morreu

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: A morte de Manuel já é pública

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: A reação de Sammy ao saber que Cobra pode ser amante de Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem

Terra Forte- Sammy confronta Cobra: «Essa mulher casada é a Maria de Fátima»?

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Leumi abandona a mansão dos Terra Forte

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Foi uma das atrizes mais icónicas de «Morangos com Açúcar». Como está agora?

Ontem
1

Rosa Bela e Carlos Areia enfrentam fase dolorosa: «Precisámos desse tempo de silêncio»

Queridos Papás
seg, 4 mai
2

O amor não tem idade! Rosa Bela e Carlos Areia são a prova disso

14 fev 2025
3

De ir às lágrimas: Inês Aires Pereira revela detalhe comovente do filho recém-nascido

seg, 4 mai
4

Os filhos de Inês Aires Pereira são a cara chapada da mãe. Podemos comprovar!

Para Sempre
19 fev 2025
5

Vem aí em «Terra Forte»: Testemunha quebra o silêncio sobre o que aconteceu a Flor no cruzeiro

Terra Forte
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima leva uma tareia?

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Com nova pista, Cris lembra-se quem é a mãe de Nico?

Amor à Prova
Hoje

Ana Guiomar mostra-se indignada: «Isto é completamente ridículo»

Amor à Prova
Hoje

Irmã de Rita Pereira faz desabafo sobre saúde: «Não vou aceitar viver assim»

Hoje

Foi uma das atrizes mais icónicas de «Morangos com Açúcar». Como está agora?

Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Completamente arrasado, Sammy perdoa Cobra?

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Marta Melro confessa desgaste: anos sem férias levam atriz a precisar de parar

Hoje

«Sempre me disseram que era péssima e era impossível»: esta atriz calou todos os que duvidaram dela

Hoje

Maria Sampaio atinge marco histórico e celebra de forma insólita

Festa é Festa
Hoje

Irmã de Rita Pereira faz desabafo sobre saúde: «Não vou aceitar viver assim»

Hoje

Ana Guiomar mostra-se indignada: «Isto é completamente ridículo»

Amor à Prova
Hoje

Este vestido, ideal para cerimónias, está nas bocas do mundo. Sabemos onde comprar e o valor

Ontem
Mais Fora do Ecrã