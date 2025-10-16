Terra Forte

«Só estou a sobreviver»: Rita Pereira enfrenta dias duros e este é o motivo

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 18min
«Só estou a sobreviver»: Rita Pereira enfrenta dias duros e este é o motivo - TVI

Para a atriz os dias têm sido muito intensos entre o seu papel de mãe e as gravações de Terra Forte.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Rita Pereira, uma das atrizes mais conhecidas da TVI, recorreu recentemente ao Instagram para partilhar com os seguidores um desabafo sobre a intensidade da sua vida nos últimos meses. Mãe de Lonô, de seis anos, e Lowê, de 11 meses, a atriz está também a gravar a nova novela do canal, 'Terra Forte', que tem estreia marcada para o próximo dia 20 de outubro.

Nos Stories, Rita explicou como tem sido difícil conciliar o papel de mãe com a exigência do trabalho. "Juro que há dias que sinto mesmo que só estou a sobreviver. Gravar, cuidar das crianças, estudar texto, dormir horas horas, voltar a gravar e isto em loop há meses..." revelou. A atriz detalhou ainda que as suas cenas na novela envolvem gravações dentro de água, incluindo disputas, lutas e resgates, acrescentando humor à partilha: "Não sei se ria se chore".

Consciente das possíveis críticas, Rita antecipou comentários de haters, sublinhando que faz aquilo que gosta e tem saúde, apesar do cansaço extremo: "De resto, 'ah e tal foi a vida que escolheste, não te queixes, temos pena, olha esta, tal e coiso'. Um bom dia para todos porque o mais importante é que faço o que gosto e tenho saúde."

Este não é o primeiro desabafo da atriz sobre os desafios da maternidade. Recentemente, partilhou uma situação em que planeava sair à noite com o marido enquanto os filhos ficavam com babysitter. A ideia foi rapidamente frustrada pelas necessidades das crianças: Lowê a chorar por causa dos dentes e Lonô com amigdalite, tosse e congestão nasal. "Conclusão da história: Ficas em casa e tomas tu conta deles... Não os fizesses! (ler como um comentário de hater)", contou Rita, mostrando a realidade da vida de mãe e profissional.

Entre gravações intensas e cuidados constantes com os filhos, Rita Pereira revela o lado mais humano e vulnerável da vida de uma mãe que equilibra carreira e família, conquistando a empatia de milhares de seguidores.

Veja também: 

Estas são as imagens da casa nova de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey — e há um detalhe único - Novelas - TVI

Rita Pereira celebra 11 meses da filha Lowê… mas há um detalhe que todos repararam - Novelas - TVI

Relacionados

«Vou fazer queixa»: Bárbara Norton de Matos alvo de ameaças após assalto

Mais apaixonada do que nunca, Aurea surpreende o namorado com declaração pública

Vem aí em «A Protegida»: Laura e Óscar vivem noite de amor e decidem como vai ser a relação

Terra Forte

«Terra Forte»: Sammy, a personagem de José Fidalgo, vive um grande dilema na sua vida

Terra Forte
Hoje

Terra forte - Estreia a 20 de outubro

Terra Forte
Ontem

«Terra Forte»: Vilã e manipuladora, a personagem de Rita Pereira promete dar que falar

Terra Forte
Ontem

Pormenor surpreendente de José Fidalgo com o filho está a dar que falar

Terra Forte
ter, 14 out

«Terra Forte»: Já sabe como vai ser a personagem de Benedita Pereira?

Terra Forte
ter, 14 out

Rita Pereira celebra 11 meses da filha Lowê… mas há um detalhe que todos repararam

Terra Forte
ter, 14 out
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Inês Aguiar vive momento de cumplicidade com alguém bem especial. E, já é assunto

A Fazenda
Hoje
1

Últimos episódios «A Fazenda»: Alba monta uma armadilha a Duarte e a polícia apanha-o

A Fazenda
Hoje
2

Últimos episódios «A Fazenda»: A reação de Talu ao descobrir que Zuri inventou a gravidez

A Fazenda
Hoje
3

Exclusivo «A Fazenda»: Zuri conta a falsa gravidez a Talu e perde-o para sempre

A Fazenda
dom, 5 out
4

Companheiro de Rita Pereira está de luto: «Descanse em paz»

Ontem
5

Fotografias nunca antes vistas! Guillaume Lalung declara-se a Rita Pereira em dia especial

qui, 13 mar
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Últimos episódios «A Fazenda»: Alba monta uma armadilha a Duarte e a polícia apanha-o

A Fazenda
Hoje

«Terra Forte»: Sammy, a personagem de José Fidalgo, vive um grande dilema na sua vida

Terra Forte
Hoje

Aponte na agenda: dia 20 de outubro, estreia «Terra Forte» e é o último episódio de «A Fazenda»

A Fazenda
ter, 14 out

Inês Aguiar vive momento de cumplicidade com alguém bem especial. E, já é assunto

A Fazenda
Hoje

«Vou fazer queixa»: Bárbara Norton de Matos alvo de ameaças após assalto

Hoje

Últimos episódios «A Fazenda»: A reação de Talu ao descobrir que Zuri inventou a gravidez

A Fazenda
Hoje
FORA DO ECRÃ

«Tive que parar, procurar ajuda»: Atriz de renome quebra o silêncio sobre ansiedade e deixa seguidores arrepiados

Hoje

«Pára de crescer, meu pequenino»: Pedro Bianchi Prata comove fãs com vídeo viral do filho

Hoje

Atriz famosa surge em vídeo 'atrevido' e deixa seguidores ao rubro

Hoje

Ator famoso faz revelação emocionante com o filho nos braços: «Vou ser...»

Hoje

«Só estou a sobreviver»: Rita Pereira enfrenta dias duros e este é o motivo

Terra Forte
Hoje

«Vou fazer queixa»: Bárbara Norton de Matos alvo de ameaças após assalto

Hoje
Mais Fora do Ecrã