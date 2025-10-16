«Só estou a sobreviver»: Rita Pereira enfrenta dias duros e este é o motivo

Rita Pereira, uma das atrizes mais conhecidas da TVI, recorreu recentemente ao Instagram para partilhar com os seguidores um desabafo sobre a intensidade da sua vida nos últimos meses. Mãe de Lonô, de seis anos, e Lowê, de 11 meses, a atriz está também a gravar a nova novela do canal, 'Terra Forte', que tem estreia marcada para o próximo dia 20 de outubro.

Nos Stories, Rita explicou como tem sido difícil conciliar o papel de mãe com a exigência do trabalho. "Juro que há dias que sinto mesmo que só estou a sobreviver. Gravar, cuidar das crianças, estudar texto, dormir horas horas, voltar a gravar e isto em loop há meses..." revelou. A atriz detalhou ainda que as suas cenas na novela envolvem gravações dentro de água, incluindo disputas, lutas e resgates, acrescentando humor à partilha: "Não sei se ria se chore".

Consciente das possíveis críticas, Rita antecipou comentários de haters, sublinhando que faz aquilo que gosta e tem saúde, apesar do cansaço extremo: "De resto, 'ah e tal foi a vida que escolheste, não te queixes, temos pena, olha esta, tal e coiso'. Um bom dia para todos porque o mais importante é que faço o que gosto e tenho saúde."

Este não é o primeiro desabafo da atriz sobre os desafios da maternidade. Recentemente, partilhou uma situação em que planeava sair à noite com o marido enquanto os filhos ficavam com babysitter. A ideia foi rapidamente frustrada pelas necessidades das crianças: Lowê a chorar por causa dos dentes e Lonô com amigdalite, tosse e congestão nasal. "Conclusão da história: Ficas em casa e tomas tu conta deles... Não os fizesses! (ler como um comentário de hater)", contou Rita, mostrando a realidade da vida de mãe e profissional.

Entre gravações intensas e cuidados constantes com os filhos, Rita Pereira revela o lado mais humano e vulnerável da vida de uma mãe que equilibra carreira e família, conquistando a empatia de milhares de seguidores.

Veja também:

Estas são as imagens da casa nova de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey — e há um detalhe único - Novelas - TVI

Rita Pereira celebra 11 meses da filha Lowê… mas há um detalhe que todos repararam - Novelas - TVI