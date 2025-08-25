Rita Pereira em partilha com o filho: «Juro que achei que ia ser um passeio tranquilinho»

Todos querem as sandálias de Rita Pereira. E descobrimos onde se vendem

Rita Pereira voltou a mostrar que a família é a sua maior prioridade. Este fim de semana, a atriz partilhou nas redes sociais um dia especial passado no Badoca Park, acompanhada pela irmã Dju e pelo filho, o pequeno Lonô, de cinco anos.

Nas imagens publicadas, é possível ver a família a desfrutar das várias atrações do parque, que combina natureza, vida animal e diversões para todas as idades. Rita Pereira não escondeu a alegria de proporcionar momentos únicos ao filho, mostrando-se sempre cúmplice com Lonô e a irmã.

Um dos momentos mais comentados foi quando a atriz entrou com os dois numa atração de água. Entre risos e alguma adrenalina, Rita acabou por se surpreender com a intensidade da experiência e reagiu com o seu já conhecido sentido de humor: «Juro que achava que iria ser um passeio tranquilinho. Foi muito fixe!»

A boa disposição da atriz rapidamente contagiou os seguidores, que encheram a caixa de comentários com elogios à forma genuína como Rita partilha a sua vida familiar. Muitos destacaram ainda a cumplicidade entre as duas irmãs e a ternura com que a atriz vive cada momento ao lado do filho.

Relembre-se que a atriz tem uma relação com Guillaume Lalung e que têm vivido uma fase muito feliz e apaixonada:

A atriz também foi mãe da pequena Lowê de 9 meses, ora veja como está a bebé:

Rita Pereira, rosto incontornável da ficção da TVI, soma milhares de fãs nas redes sociais, onde partilha tanto a sua vida profissional como instantes mais pessoais. Desta vez, mostrou que, longe dos estúdios e dos holofotes, são os momentos simples — como um dia de diversão em família — que a fazem verdadeiramente feliz.

