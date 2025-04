Rita Pereira deixa pedido especial: «Eduquemos melhor os homens de amanhã»

Rita Pereira voltou a integrar a prestigiada lista d'"As Mulheres Mais Influentes de Portugal", uma iniciativa da Executiva.pt que reconhece figuras femininas com impacto na sociedade portuguesa. Este ano, a atriz foi, pela oitava vez consecutiva, distinguida com o prémio de Mulher Mais Influente de Portugal.

O dia 10 de abril foi, por isso, particularmente especial para Rita Pereira, que recebeu o prémio numa cerimónia realizada na CUPRA City Garage, em Lisboa.

Foi através de uma partilha no Instagram que a atriz e influenciadora digital se mostrou orgulhosa e emocionada com o reconhecimento: «Ganhar um prémio é ótimo. Ser distinguida, entre mulheres tão extraordinárias, 8 vezes seguidas, já começo a acreditar que mereço estar aqui».

Numa reflexão profunda sobre o seu percurso, Rita Pereira destacou as transformações que viveu ao longo destes oito anos — tanto a nível pessoal como profissional: «Em 8 anos, o mundo virou do avesso umas quantas vezes. E eu também. Cresci, mudei, fui-me reinventando e continuo a tentar perceber como é que isto das redes afinal funciona. Dou hoje ainda mais valor ao que andamos aqui a fazer e a dizer. Porque no meio de trends, filtros e algoritmos, há espaço para coisas sérias. E para vozes que querem mesmo dizer alguma coisa».

A atriz fez ainda questão de sublinhar o seu compromisso com as causas em que acredita: «Quero continuar a ter influência, mesmo quando dá trabalho, mesmo quando dá chatice. E sim, vou continuar a usar a minha voz. Até porque, se ficasse calada, não estaria aqui».

Para concluir, Rita Pereira deixou uma mensagem empoderadora dirigida a todas as mulheres, com um toque de humor e uma chamada à ação: «Sejamos melhores umas para as outras. Apontemos menos o dedo, até porque isso dá rugas. Ouçamos mais antes de opinarmos, porque saber ouvir também é um superpoder. E, por favor, eduquemos melhor os homens de amanhã. Todas agradecemos. O mundo precisa de mulheres fortes.

E de vez em quando, também de umas que façam barulho. Muito obrigada @executiva.pt por este prémio, que não é apenas mais um».

Veja a partilha completa, aqui:

