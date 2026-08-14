Piscina original e jardim de sonho: Rita Pereira mostra parte da sua casa

Rita Pereira não perdeu o eclipse do dia 12 de agosto. A atriz assistiu ao fenómeno raro em família, na companhia dos dois filhos, Lonô e Lowê, e do companheiro, Guilhaume Lalung. Depois, partilhou fotografias e um vídeo na sua rede social instagram. As imagens (que pode ver na galeria) foram captadas na casa da atriz e o que chama a atenção é o jardim e a piscina, que tem um formato muito original.

Nos comentários, Rita pereira recebeu centenas de elogios, nomeadamente da sua irmã, Joana Pereira. «Faltava a Lowê nessa família para ficarem perfeitos mesmo! É muito perfeição estes 5!», escreveu.

«Isto não estava no guião»: o momento de Rita Pereira em «Terra Forte» que se tornou icónico

Este é, sem dúvida, um dos mais divertidos momentos de Rita Pereira na novela «Terra Forte», da TVI. O melhor? É que não estava sequer no guião. Foi improvisado.

A atriz conta que a frase «hi Sammy, rrrnhauuuu» lhe saiu no momento, durante a gravação. E que a atriz Inês Faria não se desmanchou e continuou: «Nem piscou!!!»

A atriz que dá vida a Sussette entrou imediatamente na brincadeira e acompanhou Rita Pereira, num momento que acabou por resultar na perfeição.

Rita Pereira aproveitou ainda para deixar um elogio especial a Inês Faria, Marco Paiva e Cassiano Carneiro, que considera «dos melhores colegas de trabalho» que já teve.

«Profissionais incríveis, que me ajudaram muito, foram sempre nas minhas loucuras, sem vacilarem, a brilharem e a deixarem brilhar», escreveu a atriz, mostrando o carinho que sente pelos colegas de profissão.

Veja aqui o vídeo.