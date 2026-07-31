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Rita Pereira abre o coração e revela tudo o que viveu com os filhos: «Horas no hospital»

  • TVI Novelas
  • Há 35 min
Rita Pereira abre o coração e revela tudo o que viveu com os filhos: «Horas no hospital» - TVI

A atriz partilha alguns dos momentos mais difíceis dos últimos dias!

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Rita Pereira voltou a abrir o coração junto dos seguidores e mostrou, sem filtros, como têm sido os últimos dias da sua vida. Entre momentos de preocupação com a saúde dos filhos e instantes de descontração em família e com amigos, a atriz partilhou um retrato muito real de uma fase marcada por emoções fortes.

Através da sua conta oficial de Instagram e também do Facebook, a atriz revelou que os dias mais recentes foram verdadeiramente exigentes. Os filhos enfrentaram episódios de febres altas, o que obrigou a família a viver várias noites difíceis e a passar longas horas no hospital.

No desabafo, Rita resumiu tudo numa frase que rapidamente chamou a atenção dos seguidores: "Os últimos 10 dias foram uma loucura."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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A atriz explicou ainda que, durante esse período, os filhos dormiram praticamente todas as noites consigo, enquanto tentavam ultrapassar esta fase mais delicada.

"Dormiram comigo quase todas as noites. Febres que não baixavam. Horas no hospital. Nem acredito que acabou", escreveu, deixando transparecer o alívio por ver esta etapa ultrapassada.

Apesar dos momentos mais difíceis, Rita Pereira fez questão de mostrar que também houve espaço para criar boas memórias. Assim que a situação estabilizou, aproveitou para desfrutar de vários momentos ao lado da família e dos amigos.

Entre as imagens partilhadas, destacou-se um passeio até àquela que será, segundo revelou, a futura casa de campo da família Pereira. A atriz também encontrou tempo para um jantar com amigos brasileiros, partilhou a sua habitual boa disposição ao brincar que continua "à espera que a Anitta a convide para ser sua bailarina" e revelou estar completamente rendida ao novo álbum da cantora brasileira.

Outro dos momentos que mereceu destaque foi um dia passado na praia com o filho mais velho. Rita mostrou-se divertida ao recordar que fez "de golfinho" para entreter a criança, numa das muitas brincadeiras que marcaram estas férias.

Nas várias fotografias e vídeos publicados, a atriz mostrou ainda encontros com amigos, momentos de relaxamento, uma visita inesperada e até um episódio em que apresentou ao companheiro, Guillaume Lalung, um dos artistas que mais admira, partilhando parte da banda sonora que tem marcado os seus dias.

A publicação rapidamente reuniu centenas de comentários de carinho. Muitos seguidores elogiaram a forma genuína como Rita Pereira partilha o seu dia a dia, incluindo os momentos menos fáceis.

Entre as mensagens destacam-se comentários como "Minha família do coração, para sempre", "Como seguidora da Rita agradeço estas partilhas. Por isso ela é a maior em Portugal. Obrigada", "Maravilhoso! Adoro-te, minha Ritinha!", "Família linda", "Uma casa cheia de fofuras" e "Amo vocês", entre muitas outras demonstrações de apoio, carinho e identificação com a forma descontraída e transparente como a atriz vive e partilha o seu quotidiano.

Depois de dias marcados por preocupação e cansaço, Rita Pereira mostra que a família continua a ser a sua maior prioridade, celebrando agora o regresso à tranquilidade e aos pequenos momentos que fazem a diferença.

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