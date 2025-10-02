Rita Pereira cancela jantar romântico por motivos de saúde

A atriz, Rita Pereira prepara-se para regressar à ficção da TVI como grande vilã. A atriz será Maria de Fátima em Terra Forte, a nova novela do canal, onde dará vida a uma personagem marcada pela ambição e por segredos que prometem prender o público ao ecrã.

Paralelamente à expectativa pelo novo projeto profissional, Rita continua a partilhar com os seguidores alguns momentos do seu dia a dia em família. Recentemente, recorreu às redes sociais para mostrar um episódio que reflete bem a sua realidade enquanto mãe.

Num story publicado no Instagram, a atriz apareceu com a pequena Lowê a dormir no colo e revelou estar cheia de entusiasmo por, finalmente, conseguir ter uma noite tranquila a dois com o marido. Para isso, tinha contratado uma babysitter, permitindo assim um jantar relaxante fora de casa.

Contudo, os planos não correram como esperado. Rita acabou por confessar com humor que tudo foi cancelado à última hora: «Passei o dia super entusiasmada porque hoje ia ter babysitter e ia jantar só com o meu marido. Chego a casa e tenho Lowê a chorar por causa dos dentes e Lonô cheio de dores de garganta com amigdalite, tosse e ranho… Conclusão da história: ficas em casa e tomas tu conta deles que é para não te armares em esperta!!! Não os fizesses!!!»

O desabafo da atriz, escrito em tom descontraído, espelha a forma como lida com os imprevistos da vida familiar. Apesar da expectativa de passar um momento a dois, Rita Pereira mostrou, mais uma vez, que coloca a saúde e o bem-estar dos filhos acima de tudo, mesmo quando isso significa abdicar de tempo para si própria.

Com este episódio, Rita reforça a imagem de mãe dedicada e presente, ao mesmo tempo que se prepara para regressar em força ao pequeno ecrã, agora no papel de uma das personagens mais intrigantes da nova novela da TVI.

