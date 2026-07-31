Rita Pereira surpreende com partilha muito aguardada: «Estava há uns meses à espera»

Rita Pereira continua a conquistar o público, tanto pelo seu talento como pela sua autenticidade. Atualmente, a atriz dá vida à icónica Maria de Fátima na novela "Terra Forte", onde tem recebido inúmeros elogios pela sua interpretação. Fora do pequeno ecrã, também tem dado que falar pela sua beleza, espontaneidade e pela relação de proximidade que mantém com os seguidores nas redes sociais.

Há muito que não é segredo que o Brasil, e em particular o Rio de Janeiro, ocupa um lugar muito especial no coração da atriz. Sempre que tem oportunidade, Rita Pereira viaja até à cidade brasileira, onde gosta de aproveitar alguns dias de descanso e realizar projetos profissionais.

Foi precisamente durante uma dessas estadias que protagonizou uma elegante sessão fotográfica, cujas imagens eram aguardadas com grande expectativa pelos fãs. Depois de vários meses de espera, a atriz decidiu finalmente revelar o resultado através de um vídeo publicado nas redes sociais.

Nas imagens, Rita Pereira surge com um deslumbrante vestido verde, tendo como cenário algumas das paisagens mais emblemáticas do Rio de Janeiro. A combinação entre a beleza natural da cidade e a elegância da atriz não passou despercebida aos seguidores.

Na legenda da publicação, Rita fez questão de explicar o significado especial deste trabalho: "O Rio de Janeiro nunca é só cenário. Tem luz própria, barulho, pele, cor e uma energia que entra connosco na foto. E fica mais especial quando feita pelo Sergio Baia. Estava há uns meses à espera para lançar estas fotos. Obrigada, Baia.", escreveu a atriz, referindo-se ao fotógrafo Sergio Baia, responsável pela sessão.

A publicação rapidamente se encheu de reações e elogios. Os seguidores não esconderam o entusiasmo perante o resultado final e multiplicaram-se os comentários a destacar a beleza da atriz e a qualidade das fotografias.

Entre as muitas mensagens, podem ler-se frases como "Meu Deus do céu!!! O marido dela tem sorte!", "Arrasarammmm", "Uauuuu, que maravilhoso", "Adoro", "Wow" e "Gata", entre muitos outros elogios.

Mais uma vez, Rita Pereira provou que consegue surpreender dentro e fora dos ecrãs. Entre o sucesso na televisão e a forte ligação ao Brasil, a atriz continua a afirmar-se como uma das figuras mais acarinhadas e seguidas pelo público português, conquistando milhares de reações sempre que partilha um novo momento da sua vida.