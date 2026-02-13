Rita Pereira faz dedicatória especial: «Não merecia este final»

  TVI Novelas
  • Hoje às 19:09
Rita Pereira faz dedicatória especial: «Não merecia este final» - TVI

Rita Pereira assinalou a data de forma peculiar.

Rita Pereira encontrou uma forma bem original de dar os parabéns a Francisca Salgado e foi buscá‑la diretamente a «Terra Forte». A atriz partilhou nos stories uma cena em que a sua personagem, Maria de Fátima, perde a cabeça e dá uma bofetada a Rosinha, papel interpretado por Francisca, transformando o momento de tensão em motivo de brincadeira e celebração.

No story, Rita escreve: «Vão lá dar os parabéns à @franciscadspsalgado que faz anos hoje e não mereceu este final de cena», num registo cúmplice e bem‑disposto que contrasta com a dureza do momento em antena. No excerto, Maria de Fátima acusa Rosinha de se ter “dado bem” e de ter ficado com “tudo o que era nosso”, garantindo ser a única “verdadeira terra forte” da família, antes de lhe acertar a estalada que já está a dar que falar entre os fãs da novela.

Ao recuperar esta sequência para assinalar o aniversário da colega, Rita mostra o lado divertido dos bastidores e a boa disposição que mantém com Francisca Salgado, apesar das guerras em cena. Na ficção, Maria de Fátima é a vilã ambiciosa que vê em Rosinha uma ameaça ao poder que conquistou, numa trama marcada por segredos de família, suspeitas e confrontos, mas, na vida real, o gesto da atriz revela proximidade e reforça o entusiasmo em torno das duas personagens que têm incendiado a história de «Terra Forte».

Recorde aqui a cena de «Terra Forte» na íntegra:

