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Vem aí em «Terra Forte»: Já sabemos quem está a ajudar Maria de Fátima na sua fuga

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:50
Vem aí em «Terra Forte»: Já sabemos quem está a ajudar Maria de Fátima na sua fuga - TVI

Revelamos tudo sobre esta fuga.

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Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) entra no gabinete protegida por Rambo e mais dois capangas. Maria de Fátima indica que precisava de ir ali para ter dinheiro para fugir, abrindo o cofre.

Ela sorri satisfeita a olhar para a cold wallet que tirou do cofre, dizendo a Rambo que já podem sair dali.

Momentos mais tarde, Maria de Fátima chega à praia com Rambo e os homens, com ele a apontar para o barco onde ela vai fugir e pede-lhe para que ela aguarde ali.

A mãe de Dani (Camy Ribau) e Dudu (Tomás Taborda) aguarda tensa à beira-mar, mas fica aliviada ao ver um tender a aproximar-se.

Recorde-se que Rambo foi quem pressionou Maria de Fátima a matar Manuel (António Capelo):

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