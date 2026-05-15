Vem aí em «Terra Forte»: Já sabemos quem está a ajudar Maria de Fátima na sua fuga

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) entra no gabinete protegida por Rambo e mais dois capangas. Maria de Fátima indica que precisava de ir ali para ter dinheiro para fugir, abrindo o cofre.

Ela sorri satisfeita a olhar para a cold wallet que tirou do cofre, dizendo a Rambo que já podem sair dali.

Momentos mais tarde, Maria de Fátima chega à praia com Rambo e os homens, com ele a apontar para o barco onde ela vai fugir e pede-lhe para que ela aguarde ali.

A mãe de Dani (Camy Ribau) e Dudu (Tomás Taborda) aguarda tensa à beira-mar, mas fica aliviada ao ver um tender a aproximar-se.

Recorde-se que Rambo foi quem pressionou Maria de Fátima a matar Manuel (António Capelo):