Com quem Rita Pereira trocava de roupa? A resposta é surpreendente... Saiba aqui!

Rita Pereira foi uma das figuras que marcou presença na gala do 32.º aniversário da TVI, que aconteceu este sábado, dia 22 de fevereiro, no Casino do Estoril.

A atriz de 42 anos encantou com a sua escolha de visual: um elegante vestido cai-cai preto, complementado por um casaco curto que adicionou um toque de irreverência e sofisticação.

Para completar o look, Rita Pereira apostou num colar discreto, mas repleto de brilho, que conferiu ainda mais glamour ao conjunto.

Questionada pela Versa se trocava de look com alguém e com quem, a atriz deu uma resposta surpreendente: «A Zendaya (atriz e cantora americana) veio? Não? Então com ninguém», respondeu animada.

