Rita Pereira supera os limites e fica chocada: «Perdeste a cabeça»

Há um segredo que Rita Pereira guarda há 20 anos

Rita Pereira foi mãe há três meses e continua em excelente forma física: o segredo? Treinar! A atriz é uma presença assídua no ginásio, onde realiza treinos regulares para manter a boa condição física. Muitas vezes, partilha com os seguidores momentos dos seus treinos, e o passado dia 5 de março não foi exceção.

Através das redes sociais, Rita Pereira mostrou um pouco do seu treino, descrevendo-o como um «treininho básico, mas eficaz». A recente mamã superou os seus limites e, apesar do esforço, conseguiu atingir os seus objetivos.

Durante a sessão, levantou 100 kg e 120 kg com as pernas, um feito impressionante. Inicialmente surpreendida com o peso que teria de levantar, a atriz reagiu com humor e questionou o personal trainer: «Perdeste a cabeça?». No entanto, superou o receio e conseguiu cumprir o desafio proposto pelo treinador.

A acompanhar o vídeo, Rita Pereira deixou uma mensagem de agradecimento: «Obrigada pela paciência».

Veja o treino impressionante da atriz, aqui: