«Menti com toda a confiança»: Rita Pereira cria momento épico ao tatuar famoso

Rita Pereira, atriz que dá vida a Maria de Fátima na novela Terra Forte, foi uma das figuras públicas a marcar presença no jantar de Natal da agência ‘Notable’, que decorreu na noite de terça-feira, 18 de novembro. Entre os vários momentos descontraídos do evento, houve um que se destacou e rapidamente chamou a atenção dos presentes: a atriz decidiu tatuar o amigo e estilista famoso Gonçalo Peixoto durante a festa.

O estilista estava inicialmente a preparar-se para fazer uma tatuagem com a profissional presente no evento, mas acabou surpreendido pela iniciativa de Rita Pereira, que garantiu saber exatamente o que estava a fazer. A verdade, porém, é que a atriz não tem qualquer experiência ou formação na área, algo que fez questão de assumir horas mais tarde num post publicado na sua conta de Instagram.

No vídeo partilhado por Rita, é possível ver o momento em que faz a tatuagem ao amigo. Na legenda, deixou uma reflexão sobre confiança: “O dia em que menti com toda a confiança e TATUEI o Gonçalo🤭”, começou por escrever. “É tudo uma questão de confiança 😉 O que dizes, o que fazes, como reages, como te vestes, se for com confiança é meio caminho andado para o sucesso. As palavras ganham mais impacto e as escolhas ganham coragem!!! Quando uma mulher acredita em si, o mundo acredita também. (Tão poética ela logo pela manhã ??) E esse, sempre foi, um dos meus “segredos”…”, concluiu.

Este episódio mostra o lado divertido e descontraído da atriz, que não hesita em desafiar-se e em criar momentos inesquecíveis junto de amigos. A forma como Rita associa a confiança à vida pessoal e profissional reflete também a sua postura positiva e inspiradora, conquistando admiradores não só pelo talento na representação, mas também pela personalidade cativante e autêntica.

Reveja aqui mais uma vez um look arrasador da atriz num evento da TVI: