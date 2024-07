«Quando me deito acho que vou parir a qualquer momento» - Rita Pereira mostra 'fenómeno' da barriguinha de grávida

Rita Pereira recorreu às redes sociais, este domingo (14 de julho de 2024), para mostrar a diferença da barriguinha de grávida de manhã para a noite.

«Questiono-me se será um daqueles “fenómenos do Entroncamento”, sendo que eu não moro no Entroncamento… Alguma grávida se identifica?! Acontece a mais alguém?! Quando acordo estou grávida de 3 semanas, quando me deito acho que vou parir a qualquer momento», revelou.

«Uma vez, quando estava grávida, acordei e ainda ensonada olhei para a minha barriga e paniquei! “Onde está o meu bebé?!” Como se tivesse desaparecido. Depois lembrei-me que era o tal fenômeno que de manhã não pareço grávida, só de tarde até à noite», «Sou assim e nem estou grávida, e às 9 da noite consigo ter a barriga maior que a tua», «eu também era assim», foram alguns dos comentários dos seguidores.

De relembrar que a revelação da gravidez da artista foi feita, no dia 21 de junho, no Instagram.

A atriz e o companheiro Guillaume Lalung partilharam um vídeo (muito original) com o filho Lonô (de cinco anos), onde revelam que vem aí um bebé.