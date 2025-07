«216 horas depois da mãe sair»: Companheiro de Rita Pereira apanha filho a fazer isto… e o vídeo está a encantar o país

No Dia do Pai, Rita Pereira declara-se a Guillaume Lalung e emociona a internet

Guillaume Lalung recorreu à sua conta oficial de Instagram esta quarta-feira, 16 de julho, para relatar um episódio curioso vivido com o seu filho mais velho, Lonô, durante a ausência de Rita Pereira, que se encontra fora devido a compromissos profissionais.

Com a atriz afastada temporariamente por razões de trabalho, foi o empresário quem ficou responsável por cuidar dos filhos. A situação deu origem a momentos inesperados, um dos quais Guillaume decidiu registar e partilhar com os seguidores.

Num vídeo divulgado na rede social, pode ver-se Lonô a aspirar sozinho uma das divisões da casa, o que levou o pai a fazer uma associação direta com o comportamento habitual da companheira. "216 horas depois de a mãe sair, e sem surpresa nenhuma, o Lonô começou a transformar-se na própria mãe", escreveu Guillaume Lalung na legenda da publicação.

O momento, partilhado de forma bem-humorada, mostra como o filho do casal assumiu naturalmente algumas tarefas domésticas, num reflexo do dia-a-dia familiar em casa. Veja aqui um dos momentos mais ternurentos do pequeno Lonô.

Este episódio evidencia a dinâmica familiar durante a ausência de Rita Pereira e sublinha a cumplicidade entre pai e filho, num registo descontraído e carinhoso.

