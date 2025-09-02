A celebrar 11 anos juntos, namorado de Rita Pereira partilha vídeos inéditos do casal. E nós mostramos-lhe tudo

Guillaume Lalung celebra 11 anos de amor com Rita Pereira com vídeos inéditos e declaração especial.

Guillaume Lalung assinalou 11 anos de relação com Rita Pereira de uma forma muito especial. O francês partilhou no Instagram um reels com imagens inéditas do casal, incluindo momentos marcantes como o nascimento dos filhos, viagens em família, férias românticas, danças divertidas e muitos beijos apaixonados.

Na descrição do vídeo, Guillaume deixou uma mensagem ternurenta com um toque de humor: «Lonô, Lowê, this is how I met your mother 11 years ago» — referindo-se aos dois filhos do casal, Lonô e Lowê. Ou seja, «Lonô, Lowê, isto é como eu conheci a vossa mãe há 11 anos».

As imagens mostram a cumplicidade e felicidade de Rita Pereira e Guillaume Lalung ao longo de mais de uma década de amor, desde momentos a dois até à vida em família. A partilha rapidamente conquistou milhares de reações e comentários dos seguidores, que elogiaram a união e a forma carinhosa como o casal vive a relação longe de polémicas.

«Que energia boa de casal! Sejam ainda mais felizes e por muitos mais anos. Acredito piamente que a amizade e a forma leve de viver a vida, tornam as relações muito mais bonitas e duradouras. Parabéns», comentou uma fã.

Rita Pereira, de 43 anos, voltou a emocionar os fãs ao partilhar, no Instagram, um momento cheio de amor.

No vídeo, a atriz e influenciadora digital surge abraçada aos dois filhos, num gesto cúmplice e carregado de ternura, que rapidamente conquistou os seguidores. A publicação encheu-se de comentários elogiosos, com muitos fãs a destacarem a beleza e a união da família.

Veja, agora, o vídeo de Rita Pereira com os filhos, que está a emocionar as redes sociais.

A vida familiar de Rita Pereira

Rita Pereira é mãe de Lonô, fruto da relação com Guillaume Lalung, produtor francês com quem mantém uma relação há vários anos. O casal tem construído uma vida familiar sólida, baseada no amor, companheirismo e respeito mútuo.

Em 2024, a atriz surpreendeu os seguidores ao anunciar a chegada do segundo filho, reforçando a felicidade que vive nesta nova fase da maternidade. Sempre próxima do público, Rita Pereira partilha, com frequência, momentos do dia a dia em família, mostrando o lado mais carinhoso e descontraído da vida longe dos holofotes.