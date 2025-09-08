«A gente não quer mais filhos, mas…»: a mensagem do companheiro de Rita Pereira que deixou os seguidores curiosos

Esta mensagem já somas centena de reações.

Rita Pereira voltou a emocionar os seguidores com uma partilha no Instagram que mistura elegância, emoção e cumplicidade. A atriz de 43 anos surgiu deslumbrante, com um vestido branco justo, sensual e que deixa à mostra a cintura e as costas, exibindo a forma física recuperada depois de ser mãe. Mas, mais do que o look e a nova cor de cabelo, foi a mensagem que deixou que emocionou os seguidores.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rita Pereira (@hyndia)

Na legenda da publicação, Rita escreveu sobre a importância da amizade: «Amizade é o fio invisível que nos segura quando a vida pesa. (…) Porque um simples jantar pode ser mais que comida, pode ser o abraço que salva e, de repente, o mundo parece mais leve. Amo-te miúda @ranmarques». Uma declaração de amizade comovente que rapidamente conquistou centenas de comentários.

Guillaume Lalung, o namorado de Rita Pereira, deixou uma mensagem que deixou todos curiosos: «Repara ! A gente não quer mais filhos mas ela continua a fazer isso 😩😍». Centenas de fãs ficaram curiosos e reagiram a este comentário.

Já Yolanda Tati reagiu de forma emocionada: «O texto pegou forte em mim». E entre tantos elogios, uma seguidora resumiu: «Lindo ❤️ aqui está uma homenagem de amizade tão linda. Os verdadeiros estão lá sempre, tanto nos bons como nos maus».

Mas foi a amiga com quem Rita saiu para jantar quem deixou o testemunho mais marcante. Numa mensagem comovente, partilhou: «Muito pouco são aqueles que sabem do quão eu estava a precisar daqueles abraços, daquelas gargalhadas, do só estar ali, contigo. (…) Ontem, foi muito mais do que um jantar de duas melhores amigas. Foi um jantar de resgate, foi uma terapia recheada de gargalhadas, partilhas só nossas, uma cumplicidade que ao longo dos anos nunca se perde. (…) Obrigada pela noite de ontem ❤️».

As palavras revelam que, mais do que um encontro, o jantar foi um momento de ajuda. Rita Pereira não só celebrou a amizade, como mostrou que gestos simples podem ter um impacto profundo, até maior do que sessões de terapia ou conversas formais.

Ao longo da sua carreira, Rita demonstrou sempre ser intensa nas relações e próxima daqueles que lhe são especiais. Esta partilha confirma isso mesmo.

A noite acabou por ser um tributo às amizades que atravessam anos e fases da vida e que permanecem, mesmo quando a vida traz desafios. Para Rita Pereira e a sua amiga, foi mais do que um jantar: foi um abraço de duas décadas de amizade.

A vida familiar de Rita Pereira

Rita Pereira é mãe de Lonô e Lowê, frutos da relação com Guillaume Lalung, produtor francês com quem mantém uma relação há vários anos. O casal tem construído uma vida familiar sólida, baseada no amor, companheirismo e respeito mútuo.

Sempre próxima do público, Rita Pereira partilha, com frequência, momentos do dia a dia em família, mostrando o lado mais carinhoso e descontraído da vida longe dos holofotes.

Em cima, espreite a galeria de fotografias da atriz com o companheiro que preparámos para si.

