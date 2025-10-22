Com apenas 11 meses, filha de Rita Pereira faz gesto inesperado e derrete o pai

A pequena Lowê, filha de Rita Pereira e Guillaume Lalung, de apenas 11 meses, voltou a conquistar os corações dos fãs nas redes sociais com um momento de pura ternura e diversão. Não é a primeira vez que a bebé derrete seguidores, mas desta vez o vídeo partilhado por Guillaume Lalung destacou-se pela energia e alegria da criança.

No vídeo publicado no Instagram, Lowê surge na sala de estar, ainda de pijama, enquanto o pai canta para ela. A bebé, cheia de vivacidade, dança, tenta colocar-se de pé e interage de forma espontânea com Guillaume, transmitindo uma sensação de cumplicidade e felicidade familiar que rapidamente encantou os seguidores.

Com Rita Pereira a gravar a novela “Terra Forte” e a cumprir horários intensos, Guillaume tem assumido um papel cada vez mais ativo no cuidado da filha, demonstrando dedicação, amor e proximidade. É visível o equilíbrio que o casal procura manter entre a carreira profissional e a vida familiar, garantindo que a filha receba atenção e carinho, mesmo nos períodos em que Rita está mais ausente de casa devido ao trabalho.

Reveja aqui outro momento ternurento da bebé com um fato tradicional colorido, próprio das celebrações crioulas da Martinica e da Guadalupe, as ilhas de origem do pai.

Este momento com Lowê não só evidencia a ligação forte entre pai e filha, como também reforça a imagem de família unida e feliz, em que os pequenos gestos do dia a dia — como cantar e brincar com a bebé — se tornam verdadeiros instantes de magia e ternura para todos que acompanham a vida do casal nas redes sociais.

Veja aqui:

