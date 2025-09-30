Companheiro de Rita Pereira convida o sogro para jantar e é isto que acontece

Ator partilha jantar divertido com filhos e sogro enquanto Rita grava novela

Esta segunda-feira, 30 de setembro de 2025, Guillaume Lalung , companheiro de Rita Pereira, surpreendeu os fãs ao partilhar, nos Instastories, um momento caricato com o sogro. O artista aproveitou para mostrar um pouco do seu dia a dia familiar, cheio de humor e cumplicidade.

Enquanto a companheira, Rita Pereira, se encontra a gravar a nova novela «Terra Forte», Guillaume desfruta de momentos tranquilos em família. No jantar, estavam presentes a pequena Lowe, o filho mais velho Lono e o sogro, e foi precisamente neste contexto que o ator fez uma brincadeira que encantou os seguidores.

Guillaume comentou, em tom divertido e de brincadeira, que normalmente ele é o melhor dar indicações de cozinha, enquanto a Rita é quem prepara as refeições em casa. O artista revelou que prefere provar os pratos e sugerir especiarias em vez de assumir o papel de cozinheiro.

Na legenda do vídeo, escreveu em tom de brincadeira:«O jantar da Rita ficou tão incrível que tive de revelar o segredo da cozinha ao meu sogro. Desde que rompi os cruzados em 2005 fiquei fora da cozinha… pena…»

O post mostra não só o lado humano e descontraído de Guillaume, como também a relação próxima e divertida com a família, reforçando a imagem de um ambiente familiar cheio de afetos e cumplicidade. Entre brincadeiras e elogios à culinária de Rita Pereira, os fãs tiveram a oportunidade de conhecer um momento mais íntimo da vida do casal, longe dos holofotes da televisão.

Recorde-se desta entrevista de Rita Pereira a Manuel Luís Goucha em que se declara ao companheiro «Ele foi a base da segurança lá em casa»: 

