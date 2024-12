Extremamente feliz, Rita Pereira anuncia novidade: «Esperei 4 anos mas aconteceu»

Rita Pereira não conseguiu esconder a emoção e, visivelmente entusiasmada, partilhou com os seus seguidores no Instagram uma grande novidade: a abertura do restaurante Honest Greens em Cascais. Depois de uma espera de quatro anos, a atriz celebrou o momento tão aguardado.

Extremamente é a palavra da noite», declarou Rita Pereira. «Estou extremamente feliz porque o Honest Greens abriu em Cascais".

Mais visitas e menos quilómetros

A atriz confessou que a nova localização do restaurante vai tornar as suas visitas ainda mais frequentes. «Vai poupar-me uns quilómetros e, em vez de vir duas vezes por semana, passo a vir quatro ou cinco», revelou, com evidente entusiasmo.

Com o seu habitual sentido de humor, Rita brincou com a sua paixão pelo restaurante: «Eu acho que já tenho mesmo uma doença: Honest Greens doença».

Uma nova experiência em Cascais

Rita Pereira descreveu o espaço como «lindo, gigante, com vários exteriores» e destacou a localização privilegiada: «É em frente à estação de Cascais e está um sonho».

O Honest Greens é conhecido por oferecer uma experiência gastronómica saudável, com pratos que privilegiam ingredientes frescos, locais e de alta qualidade, algo que parece ter conquistado não só a atriz, mas também uma legião de fãs da marca.

Veja o vídeo completo, aqui:

